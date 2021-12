Alex Belli a Soleil: “Sono con te, anche se fai la stron*a. Tra noi chimica artistica e telepatica” Alex Belli ha scritto una dedica a Soleil Sorge su Twitter. Dopo il confronto di lunedì in puntata ha confessato che la chimica che li ha uniti la custodirà sempre nel cuore.

A cura di Gaia Martino

La liason tra Alex Belli e Soleil Sorge è uno degli argomenti più chiacchierati della televisione italiana, nonostante si sia ormai sfumata dopo la squalifica dell'attore dal Grande Fratello VIP. Nel corso delle ultime due puntate è entrato nella Casa per avere un confronto con l'italo americana che lo accusa di aver messo in scena soltanto teatrini. La concorrente si è detta ferita in qualità di amica, criticando così il comportamento adottato dal suo ex inquilino. Dopo la puntata di lunedì sera che ha visto il nuovo incontro tra i due, l'attore ha scritto un tweet dedicato proprio a lei.

La dedica di Alex Belli per Soleil Sorge

Alex Belli ha scritto una dedica alla sua ex inquilina della Casa del Grande Fratello Vip su Twitter, dopo la puntata andata in onda lunedì sera. Per lei ci sarà sempre, scrive l'attore, ma giustifica il suo comportamento spiegando di aver preso decisioni che l'hanno ferita per tutelare la sua vita privata. Ha confessato che la chimica che li ha uniti la conserva nel cuore:

Io sono sempre stato e sarò con Te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante abbia dovuto prendere decisioni per tutelare la mia vita privata, l’amicizia artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella stron*a!

"Eyes never lie" ha concluso l'attore che tradotto significa "Gli occhi non mentono mai".

La sofferenza di Delia Duran

Mentre Alex Belli scrive tweet dedicati a Soleil Sorge, la compagna Delia Duran parla ai fan su Instagram confessando tutta la sua sofferenza per quanto accaduto.

Ora sto soffrendo e anche tanto. Tutto è un grosso punto interrogativo ed ogni mattina mi costringo a sorridere ma è tutto così strano.

Si dice innamorata ma non sa se è stata corrisposta dal suo compagno che nella Casa del GF Vip si è lasciato andare ad atteggiamenti intimi con Soleil Sorge.

Delia Duran ha continuato attraverso le sue Instagram story raccontando del comportamento di Alex Belli, ora che ha lasciato il reality, ma lei non riesce a trovare pace, a darsi le risposte che le potrebbero servire per tornare ad essere serena.