“Non ho fatto nessun teatrino”: il confronto a tre tra Soleil Sorge, sua mamma e Alex Belli Il confronto a tre tra Alex Belli, Soleil Sorge e la madre di Soleil, Wendy: “Non ho fatto nessun teatrino, mi assumo le colpe di certi atteggiamenti ma io voglio bene a Soleil”, dice Alex Belli.

Nella ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip si parla ancora una volta di Soleil Sorge e Alex Belli. Non potrebbe essere altrimenti visto che, in una edizione tutto sommato scarica di contenuti, sono l'unica cosa che sembra ormai interessare. C'è stato uno scontro a distanza tra Soleil Sorge e Alex Belli, nell'attesa di un faccia a faccia con la mamma di lei. "Mi volete far sempre passare per quello che non sono", rivela Alex Belli. La madre di Soleil Sorge ha anche incontrato sua figlia. "Io mi assumo tutte le colpe di certe cose", ammette Alex Belli.

Le parole della mamma di Soleil Sorge

La madre di Soleil Sorge arriva per parlare con sua figlia: "Ti amo, quanto vorrei abbracciarti. Vederti piangere mi fa soffrire, amore. Non meritavi questa delusione, ma sappiamo che sei forte. Ti amano tutti fuori da qui. Non sai quante donne apprezzano il tuo coraggio, la tua dialettica. Sono tutti con te, tutti ti abbracciano". La madre di Soleil spiega: "Mi spiace il teatrino su mia figlia, sono contento che sia finito".

L'intervento di Alex Belli

L'arrivo di Alex Belli compone un nuovo triangolo e una nuova dinamica, moderata a distanza da Alfonso Signorini che punta con una serie di domande mirate proprio Alex Belli:

Io voglio molto bene a Soleil e lo ripeterò all'infinito. Mi spiace che tu stia male, ti ho già spiegato che ho dovuto fare una scelta. Io non ho mai criticato Soleil, mi assumo le colpe di tante cose, ma io voglio bene a Soleil. Mia moglie in questo momento non sta bene, dobbiamo recuperare il nostro rapporto. Io rispetto Soleil, non ho mai parlato male di lei, sarò sempre con lei ma difenderò sempre mia moglie e la sua personalità.

Adriana Volpe attacca: "Cerchiamo di non far passare Soleil come una vittima, per piacere". E Soleil: "Non ho mai pensato e non ho mai voluto passare per la vittima della situazione, e Alex che fa i teatrini". E Alex Belli: "Non ho mai voluto fare nessun teatrino".

Lo scontro tra Soleil Sorge e Alex Belli

Soleil Sorge: "Resterà un tesoro, tutto quello che ho vissuto mi è piaciuto ma mi ha aperto gli occhi su certe cose che non mi sono piaciute. Andrò avanti e sono felice di farlo con un punto in più". Quello che è avvenuto sotto le coperte? Alfonso Signorini le chiede conto di questo: "La domanda che tutti si fanno è "lei è una donna ferita perché si è accorta probabilmente che non valeva la pena arrivare fino a quel punto e l'ha fatto con l'uomo sbagliato". La risposta di Soleil Sorge: "Sono ferita come amica, non come donna. Quello che ho fatto come donna non è stato fatto con la persona sbagliata. Rifarei tutto".

Quando la madre di Soleil Sorge va via, ancora un nuovo confronto a due: "Sole, a me non mi frega niente di fare teatrini e non me ne frega niente di fare nient'altro. Non ho assolutamente alcun tipo di teatrino in corso e basta".