Soleil Stasi è fluo al GF Vip 6: dice addio ad Alex Belli con tailleur e crop top coordinati Soleil Stasi al GF Vip 6 ha finalmente detto addio ad Alex Belli dopo essere stata coinvolta nel triangolo con Delia Duran negli ultimi mesi. Per un momento tanto topico non ha rinunciato allo stile, sfoggiando un look manish in verde fluo.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la 43esima puntata del GF Vip 6 ed è stata "cruciale" per tutti coloro che hanno seguito il reality fin dallo scorso settembre. I protagonisti della diretta sono stati ancora una volta Alex Belli, Soleil Stasi e Delia Duran, che ormai da mesi tengono banco con il loro triangolo amoroso. L'attore è addirittura rientrato all'interno della casa per fare chiarezza con le due e soprattutto per riconquistare la moglie dopo aver condiviso dei momenti molto intimi con l'influencer. Ora, però, la situazione è arrivata a un punto: Alex è uscito definitivamente dal reality e Soleil gli ha detto addio, stanca di essere coinvolta nel suo "teatrino". Cosa ha indossato per prendere una decisione tanto importante?

Il look verde lime di Soleil

Se Sophie Codegoni ha scelto il total black per la puntata 43 del GF Vip, Soleil ha preferito un look che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. A notarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini, che non ha esitato a paragonare l'influencer a un "pennarello evidenziatore" durante la diretta, vista la tinta fluo del suo outfit. La Stasi ha infatti indossato un tailleur firmato Akè in verde lime, uno dei suoi colori preferiti al reality, abbinando una giacca over a un paio di pantaloni palazzo (entrambi in raso). Non è mancato il dettaglio sensuale e trendy, ovvero un crop top "a triangolo" che ha lasciato l'addome in vista.

Soleil in Akè

Soleil Stasi ricicla i sandali di pelo

Non è la prima volta che Soleil scegli la nuance verde lime super accesa al GF Vip, lo aveva già fatto nei mesi scorsi spaziando tra lunghi abiti col maxi spacco e tubini bustier. L'accessorio in tinta a cui non rinuncia mai? I sandali di pelliccia di Ohra, un modello mules col tacco a spillo ricoperto di pelo sui toni del green. Li ha riciclati per la diretta del lunedì sera, rendendo il look fluo ancora più sofisticato. L'influencer ha poi evidenziato le labbra con un rossetto bordeaux molto marcato e ha tenuto i capelli sciolti e ondulati. Ora che si è "liberata" di Alex Belli darà una svolta al suo stile all'interno della casa?