Sophie Codegoni in nero al GF Vip 6: il mini abito con la zip costa quasi 2mila euro Sophie Codegoni è una delle grandi protagoniste del GF Vip 6, dove fin dalla prima puntata ha dato prova di essere una delle icone fashion della casa. Ieri sera ha dato il meglio di lei in fatto di stile indossando un mini abito total black griffato: ecco quanto costa.

Il Grande Fratello 6 volge al termine, tra poche settimane andrà in onda l'ultima attesa puntata e il pubblico non vede l'ora di conoscere il nome del vincitore. Tra i concorrenti "veterani" che ormai da mesi sono rinchiusi nella casa di Cinecittà c'è Sophie Codegoni, che al reality sembra aver trovato l'amore al fianco di Alessandro Basciano. Al di là dei gossip e degli intrighi che la riguardano, a contraddistinguere la sua esperienza nel programma è sempre stata la passione per la moda e per gli abiti trendy. È stato però durante la 43esima puntata che ha dato il meglio di lei, optando per un insolito look griffato.

Il minidress con la gonna a ruota di Sophie Codegoni

Per la puntata 43 del GF Vip 6 andata in onda ieri sera Sophie Codegoni ha sfoggiato un look total black sofisticato e glamour. Niente paillettes, lunghi abiti da sera e maxi spacchi, questa volta ha optato per l'eleganza del nero con un minidress della collezione Primavera/Estate 2022 di Alexander McQueen. L'abito è il modello Faith, è senza maniche e con la scollatura generosa, ha una zip argentata sul davanti e una gonna a ruota sbarazzina e voluminosa. Quanto costa? Sui principali e-commerce di moda di lusso è possibile trovarlo a 1.620 euro. La gieffina lo ha abbinato a un paio di appariscenti sandali silver tempestati di frange scintillanti e a una serie di gioielli sempre argentati.

Il minidress di Alexander McQueen

Lo stile di Sophie Codegoni al GF Vip 6

Fin dal debutto al GF Vip Sophie ha dimostrato di essere una delle icone fashion della casa. Ha uno stile molto eclettico ma non rinuncia mai al glamour e ai dettagli sensuali che le permettono di mettere in risalto la silhouette. Il più delle volte mette in mostra le gambe con gonne corte e minidress ma non disdegna i lunghi abiti tempestati di paillettes e i completi dal mood mannish. Il look più audace sfoggiato nella casa? Quello con il vestitino celeste con i tagli cut-out sul seno che ha letteralmente infiammato il pubblico del reality. Cosa indosserà nelle puntate finali del programma?

