GF Vip 6, Soleil Stasi e Delia Duran con lo stesso look: abito nero e fermaglio-gioiello Durante la 36esima puntata del GF Vip 6 Delia e Soleil erano stranamente vestite coordinate: di nero e con maxi fermaglio-gioiello tra i capelli. Chi ha copiato chi?

A cura di Giusy Dente

Soleil Stasi si conferma una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip: al pubblico piace e il triangolo che si è venuto a creare con Alex Belli e Delia Duran continua ad attirare le attenzioni e l'interesse dei telespettatori. Nel corso della puntata del 21 gennaio uno dei momenti principali è stato proprio l'ennesimo confronto tra i tre. L'attore è rientrato in Casa per un faccia a faccia con entrambe le donne: sembra sempre più distante dalla compagna e sempre più vicino alla concorrente del reality. La 27enne questa volta ha messo da parte i suoi amati colori pastello a vantaggio dell'intramontabile nero, scelto anche dalla sua rivale in amore, che lo ama particolarmente. Chi ha copiato chi?

Soleil e Delia al centro dell'attenzione

Le due donne sono da tempo al centro dell'attenzione del pubblico, dividendo le preferenze dei telespettatori. Da un lato c'è la compagna di Alex Belli, dall'altro l'influencer che è riuscita a insinuarsi nel cuore dell'attore mettendolo in crisi. Tra le due ‘rivali' comprensibilmente non scorre buon sangue, il loro rapporto è teso. Anche le loro scelte stilistiche di solito riflettono una certa diversità.

Nel primo confronto televisivo, quando la Duran non era ancora una concorrente del gioco, erano vestita una con un abito in maglia rosa e l'altra con un mini dress aderente con stampa geometrica, bianco e nero. Mentre la modella di origine venezuelana ama molto il nero, che ha sfoggiato in diverse occasioni, l'influencer preferisce i colori pastello e quelli sgargianti. L'abbiamo vista vestita di verde, di celeste, di lilla, di bianco. Come ha spiegato il suo stylist Matteo Manzini, che ne cura l'immagine: "Non ama il rosso né gli abiti asimmetrici. Ama stratificare e giocare con le sovrapposizioni, kimono, camicie, bandane".

Nel corso dell'ultima puntata i look di Soleil e Delia sono apparsi stranamente coordinati. Al suo ingresso nella Casa, la compagna di Belli aveva indossato un abito lungo celeste, contrapposto a quello corto e rosa di Soleil: era evidente la spaccatura tra le due. Nella diretta del 21 gennaio, invece, le loro scelte sono cadute su abiti e accessori simili.

Delia Duran ha scelto un abitino corto di Balmain (uno dei suoi brand preferiti, già sfoggiato in passato) con maniche lunghe e scollatura in tulle a pois. Il prezzo pieno corrisponde a 1790 euro. Ha puntato sul black anche Soleil, ma un abito più lungo e con spalle scoperte, caratterizzato da ampie maniche s sbuffo. Si tratta di una creazione di Salvo Martorana della collezione Autunno-Inverno 2021. Entrambe hanno valorizzato le labbra con un rossetto rosso e impreziosito i loro outfit con dei fermagli gioiello trai capelli.