“Tu in tre mesi hai conosciuto la mia essenza”, il confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge

Ennesimo confronto tra Soleil Sorge e Alex Belli nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 21 gennaio 2022. Soleil Sorge denuncia una serie di cose "incoerenti" dette da parte di Delia Duran, più una serie di cose "molto pesanti" sul cosa è successo sotto le coperte. Allora Soleil invita Alex Belli a "dire davanti a tutta Italia" la sua posizione: "Me lo devi per il rispetto che hai nei miei confronti". E ancora: "Ero la prima di dirti di prendere una posizione, ma ho visto che hai preso la tua posizione".

Alex Belli spiega: "Delia Duran non è più connessa con quello che io sono". E poi cerca di raccontare la sua visione delle cose, con la solita voce impostata e il solito gesticolare da attore di sceneggiati.

La nostra amicizia io la difendo a spada tratta. In questo momento, tu hai tutti contro e io sono accanto con te. Noi abbiamo detto fin dall'inizio, che la nostra amicizia, il nostro amore e la nostra complicità ha qualcosa di molto più elevato, rispetto a come vuole essere mercificato. Quando sono uscito da qui, ho trovato una donna che si era persa, persa di cose che non stanno né in cielo e né in terra. Tu in tre mesi hai conosciuto la mia essenza, non ti tradirò mai. Quello che ci unisce non è la sessualità, ma è tutta un'altra cosa. Vogliono etichettare quello che noi siamo.