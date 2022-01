Delia Duran nuova concorrente del GF Vip 6: l’ingresso è in celeste e con le catene Delia Duran è tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6, ieri sera è entrata ufficialmente nella casa e come prima cosa ha voluto un confronto con Soleil Stasi. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità, sfoggiando un sinuoso abito celeste con le catene e il maxi spacco.

A cura di Valeria Paglionico

Il Grande Fratello Vip 6 è ormai entrato nel vivo e le dinamiche che si sono venute a creare sono moltissime. Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che il reality continuerà fino al prossimo marzo ed è per questo che alcuni concorrenti, consapevoli del fatto che non avrebbero resistito fino alla fine, hanno deciso di abbandonare il gioco in anticipo. A sostituire uno di loro ieri sera è arrivata Delia Duran che, dopo essere rimasta in quarantena per giorni, ha finalmente varcato la porta rossa. La moglie di Alex Belli ha subito affrontato Soleil Sorge, tornando a parlare della complicità che si era venuta a creare tra quest'ultima e il marito. Non ha rinunciato alla sensualità e ha messo la silhouette in risalto con un lungo abito celeste con le catene.

Il look celeste di Delia Duran

Per il tanto atteso nella casa del GF Vip Delia Duran ha puntato tutto sulla sensualità. Dopo l'abito giacca e il minidress griffato delle se precedenti "comparsate" al reality, questa volta ha puntato sul celeste. La moglie di Alex Belli ha sfoggiato un lungo e sinuoso vestito fasciante, per la precisione un modello monospalla firmato Babylon con un generoso scollo a V, dei dettagli con le catene gold sulla spalla e sulla schiena e un profondo spacco frontale che ha lasciato le gambe in vista. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali con il tacco a spillo e un bracciale a serpente intorno al braccio in pieno stile anni '90.

Delia Duran, cosa indosserà al GF Vip 6?

Delia Duran è ufficialmente tra i nuovi concorrenti del GF Vip 6 e, come dimostrato fino ad ora, probabilmente all'interno della casa darà spazio alla sensualità. Maxi scollature, top con le mini spalline, pantaloni aderenti e minigonne, la moglie di Alex Belli non ha mai esitato a esaltare la sua silhouette esplosiva e probabilmente continuerà a farlo anche al reality. Per quanto riguarda i capelli, solitamente li porta sciolti e leggermente ondulati, ma non si esclude che nella quotidianità darà spazio a delle acconciature comode come code di cavallo e chignon. Nei prossimi giorni ci saranno dei nuovi scontri con Soleil? L'unica cosa certa al momento è che la Duran è alla ricerca di vendetta e di sicuro riuscirà a far parlare di lei.