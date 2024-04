video suggerito

La classifica dei 100 migliori piatti del mondo: al quarto posto c’è l’Italia Ci sono diversi cibi italiani nella classifica del 100 migliori piatti del mondo stilata da Taste Atlas, di cui uno al quarto posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Picana

Taste Atlas ogni anno analizza la cucina di tutti i Paesi del mondo per scovare i posti dove si mangia meglio e le migliori pietanze. Per il biennio 2023-2024 ha stilato diverse classifiche: i 100 migliori piatti, le 100 migliori cucine, i 100 migliori formaggi, i luoghi di ristorazione più iconici. L'Italia se l'è cavata piuttosto bene. Innanzitutto si è difesa sul fronte formaggi, battendo tutti grazie alla mozzarella di bufala e al parmigiano reggiano. Ma italiana è anche la migliore cucina del mondo, a pari merito con quella giapponese, seguite da quella greca e portoghese. Due piatti italiani in particolare sono entrati nell'elenco delle migliori pietanze, rispettivamente al quarto e undicesimo posto.

Quali sono i migliori piatti italiani del mondo

Su 10.927 piatti catalogati da Taste Atlas, sulla base di 395.205 valutazioni degli utenti (271.819 valide), i 100 piatti che hanno ricevuto le valutazioni più alte sono rientrati in classifica. Tra questi, diversi piatti italiani. Si è classificata al quarto posto la pizza napoletana e all'undicesimo posto le pappardelle al cinghiale, esperienza gastronomica tipica della Toscana, una pietanza tipicamente invernale che si è soliti accompagnare a un buon bicchiere di vino rosso.

Carbonara

La rivista ha fornito anche un elenco dei migliori ristoranti dove gustare questa prelibatezza, segnalati da una serie di critici gastronomici (tra cui l'Antica Trattoria da Tito e la trattoria dell'Orto). In classifica anche la famosa focaccia di Recco al formaggio, il pesto alla genovese, la parmigiana, la bistecca fiorentina e la carbonara.

Pizza

La classifica di Taste Atlas

La picana, la tagliata di manzo brasiliana, si è aggiudicata il primo posto nella classifica dei 100 piatti migliori del mondo. Questo taglio pregiato nel Paese viene utilizzato principalmente per il churrasco, una particolare modalità di cottura. Al secondo posto la focaccia Roti canai della Malaysia, che si consuma anche in Indonesia, Brunei e Thailandia. È fatta a base di farina, acqua, uova, burro chiarificato e viene fritta in padella fino a quando non si raggiunge la sua particolare struttura a strati, con consistenze diverse: croccante fuori e morbido dentro.

Tagliatelle al ragù di cinghiale

Al terzo posto c'è un famoso piatto thailandese, il Phat kaphrao: è una frittura a base di carne macinata o frutti di mare a cui vengono aggiunte spezie a volontà, per poi servirlo con riso e uova fritte. Diversi sono i piatti della cucina greca menzionati (kleftiko, souvlaki, dakos). Molto presente in classifica il Giappone (con sushi, nigiri e molto altro).