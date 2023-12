La classifica dei 100 formaggi migliori al mondo, Italia batte tutti con Parmigiano e mozzarella di bufala Il formaggio più apprezzato per il 2023 è il Parmigiano Reggiano ma nella classifica dei 100 formaggi migliori al mondo seguono subito Mozzarella di bufala campana e Stracchino. L’Italia sopra tutti con 21 formaggi in tutto e ben otto tra i primi venti.

Ben otto formaggi italiani tra i primi venti e soprattutto bene tre di loro nelle prime tre posizioni della classifica dei 100 formaggi migliori al mondo. L’Italia batte tutti nella classifica annuale di TasteAtlas per identificare i cento migliori formaggi al mondo in base ai voti e agli apprezzamenti di consumatori e turisti. In vetta alla speciale graduatoria, stilata prendendo in considerazione 1.378 formaggi catalogati a livello mondiale, primeggia uno dei simboli culinari dell’Italia, il Parmigiano Reggiano, seguito da altri due prodotti nostrani come Mozzarella di bufala Campana e Stracchino.

I tre formaggi più apprezzati al mondo: Parmigiano, mozzarella di bufala e stracchino

La classifica dei 100 formaggi migliori al mondo di quest’anno vede dunque l’Italia primeggiare senza rivali con Parmigiano Reggiano, che colleziona un punteggio di 4.68 su 5 stelle, Mozzarella di bufala campana e Stracchino che seguono a 4.64 punti. L’Italia però vanta otto formaggi tra i primi venti contro i sei della Francia e ben 21 in totale. Oltre ai tre già menzionati, nella classifica dei 100 formaggi più apprezzati al mondo la Penisola conta la Burrata, al sesto posto, il Grana Padano all’undicesimo, il Pecorino Romano al tredicesimo, il Pecorino sardo al 17esimo, seguiti da Pecorino toscano e Provolone Del monaco in ventesima e ventunesima posizione. Seguono poi in ordine sparso altri prodotti tipici del Bel Paese come Gorgonzola, Taleggo, Caciocavallo e Scamorza.

La classifica dei formaggi più apprezzati: molti francesi e greci

Tra gli altri formaggi della classifica dei 100 più apprezzati al mondo troviamo al quarto posto il Graviera Naxou, un formaggio dolce greco; il Queijo Serra da Estrela, un formaggio portoghese prodotto con latte di pecora che si piazza in quinta posizione. Settima e ottava posizione per due formaggi francesi, il Saint-André e il Reblochon. La Francia, che piazza in classifica venti formaggi, incassa anche la decima posizione del Monnt D’Or, preceduto dal formaggio montenegrino Pljevaljski Sir. Tra i Paesi più rappresentati anche la Grecia con ben 19 formaggi nella classifica dei 100 formaggi più apprezzati al mondo.