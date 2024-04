video suggerito

Canale di Drake: dove si trova il mare più pericoloso del mondo Lo stretto è una delle zone più agitate dove le onde possono arrivare a 20 metri di altezza. Per molti esploratori è un sogno da realizzare, in quanto permette di raggiungere il continente di ghiaccio e offre paesaggi spettacolari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il canale di Drake è il tratto di mare che separa capo Horn, l'estremità più meridionale dell'America Meridionale, dalle isole Shetland Meridionali, in Antartide ed è considerato il luogo più pericoloso e ostile di tutti gli oceani. Nel 2019 l'esploratore Fiann Paul ha guidato una spedizione per raggiungere il polo Sud percorrendo quasi 1000 chilometri assieme a una squadra di atleti che hanno remato per attraversare lo stretto. "Le onde ti colpiscono come un muro", ha raccontato il capo dell'operazione descrivendo il luogo dove si incontrano gli oceani Pacifico, Atlantico e Meridionale e famose per le tempeste mortali che hanno ucciso numerosi esploratori.

La storia del Canale di Drake

Lo stretto prende il nome da Sir Francis Drake, esploratore del XVI secolo che, tuttavia, non lo attraversò mai; nel 1578 l'ultima nave del comandane venne spinta a sud mentre attraversava lo stretto di Magellano. Questo spinse Drake a pensare che potesse esistere un collegamento tra l’Oceano Atlantico e l’Oceano Pacifico, che prese quindi il suo nome, confermando le ipotesi del marinaio spagnolo Francisco De Hoces, e infatti così viene chiamato in lingua spagnola. Il primo ad attraversare il canale fu l'olandese Willem Schouten nel 1616.

Lo stretto dove si contrato gli oceani

Nella zona che separa Capo Horn dalla Penisola Antartica si incontrano alcune delle correnti oceaniche più forti al mondo che generano onde di oltre 20 metri. Il Canale di Drake, infatti, è famoso per le sue acque agitate e la sua difficile navigazione; in condizioni calme le onde si "limitano" a 5 metri di altezza. La sua particolare posizione, inoltre, causa delle condizioni meteorologiche molto particolari: essendo un'area di transizione tra le condizioni più fresche, umide e subpolari della Terra del Fuoco e quelle più gelide dell’Antartide, possono formarsi cicloni nel Pacifico caldo prima di entrare con impeto nello stretto di Drake.

Le condizioni di navigazione

Il canale di Drake è un viaggio molto ambito dagli accaniti esploratori. La traversata può essere molto impegnativa a causa delle possibili tempeste, ma lo spettacolo che si può vedere alla fine lascia tutti senza parole. Una volta superata la zona burrascosa si potrà vedere l'Antartide e la sua fauna, tra balene, delfini e pinguini. Una scena che commuove.