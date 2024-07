video suggerito

Qual è l’isola incontaminata che accoglie solo 400 turisti alla volta Sapete che esiste un’isola davvero incontaminata che ha limitato il numero dei turisti per lasciare intatta la sua natura selvaggia? Ecco qual è e dove si trova. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il fenomeno dell'overtourism ha travolto quasi tutte le mete turistiche più amate e gettonate al mondo, tanto che fargli visita sembra essere diventato più uno stress che un piacere. Sarà perché dopo la pandemia il settore travel ha vissuto un vero e proprio boom o perché semplicemente si va sempre più spesso alla ricerca delle location più "Instagrammate" del momento, ma la cosa certa è che alcuni luoghi vengono presi d'assalto dai viaggiatori. Per fortuna, però, esistono ancora dei paradisi incontaminati in cui trionfa la natura selvaggia, il motivo per cui non vengono sopraffatti dal turismo di massa? Semplicemente sono stati messi in atto dei precisi provvedimenti che limitano l'arrivo dei viaggiatori.

Dove si trova l'isola di Lord Howe

Si chiama Lord Howe Island ed è un'isola a forma di mezzaluna irregolare situata nel mar di Tasman, tra l'Australia e la Nuova Zelanda. Cime montuose verdeggianti, spiagge incontaminate con sabbia bianca, acque cristalline che pullulano di pesci colorati: sebbene abbia tutte le carte in regola per diventare la destinazione perfetta per il turismo di massa, in verità viene visitata solo da pochissimi viaggiatori ogni anno. Il motivo è molto semplice: da oltre 40 anni l'isola accetta solo 400 turisti per volta (che si vanno ad aggiungere ai 400 residenti). In questo modo vengono protette le specie endemiche e le peculiarità del luogo che hanno contribuito a renderla patrimonio dell'UNESCO dal 1982.

Lord Howe Island

Perché è utile limitare il numero dei turisti

Questa strategia travel ha funzionato? Pare proprio di sì, visto che l'isola di Lord Howe offre un'esperienza unica e desiderabile per i turisti che la visitano. Al momento gli hotel e le strutture ricettive hanno prenotazioni fino al 2026, a prova del fatto che sono moltissimi i viaggiatori alla ricerca di un luogo davvero incontaminato dove domina la natura. L'85% dell'isola è ricoperto dalla sua foresta nativa, il 75% si trova in una riserva naturale permanente, l'insediamento residenziale copre solo il 15% della sua superficie e quasi nessuno usa internet, cellulari e televisione A minare questo ambiente paradisiaco è solo il cambiamento climatico che rischia di rovinare la barriera corallina e la foresta nebulosa. In quanti vogliono mettersi in coda per fare visita a questo luogo unico nel suo genere?

Lord Howe Island