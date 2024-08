video suggerito

Questa è l'estate dell'overtourism: come il turismo di massa sta rovinando l'esperienza del viaggio Avete notato che in questa estate 2024 ogni tipo di meta turistica è stata presa d'assalto dai viaggiatori internazionale? Si tratta di un effetto dell'overtourism, che sta diventando anno dopo anno un fenomeno sempre più preoccupante.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti hanno notato che sono sempre di più le mete turistiche prese letteralmente d'assalto dai viaggiatori? Che si tratti di una città d'arte, di una località balneare o di una capitale, non importa, l'unica cosa certa è che sono diventate tutte vittime dell'overtourism, trasformate in vere e proprie "macchine da soldi" costruite su misura per i vacanzieri. Le conseguenze, però, non sono così desiderabili come si potrebbe pensare e lo sanno bene le popolazioni locali, costrette ad allontanarsi dal centro città a causa dei prezzi alle stelle sia degli immobili che di ogni altro tipo di servizio. L'estate 2024 ha segnato il trionfo del fenomeno ma in quanti sanno per quale motivo si è arrivati a questo punto di non ritorno?

Gli effetti dell'overtourism sui viaggi

L'overtourism sta facendo prendere una brutta piega al turismo internazionale e non solo perché rende praticamente impossibile immergersi per davvero nella cultura del paese visitato, anche le comunità locali stanno cominciando a ribellarsi al fenomeno. Proteste tra le strade di Barcellona, un biglietto di ingresso a pagamento per coloro che vogliono visitare Venezia, barriere architettoniche che impediscono la visione del Monte Fuji costruite in Giappone: è chiaro che alcune mete turistiche iconiche e leggendarie sono state snaturate, rovinando sia l'esperienza del viaggio ai turisti che la quotidianità dei residenti. Strade in cui è impossibile camminare senza spintonarsi, attese infinite solo per scattare una foto in un angolo panoramico, prezzi di souvenir e ristoranti gonfiati nelle zone centrali: sebbene da qualche anno a questa parte ritrovarsi di fronte scenari simili sia diventato assolutamente normale, continua a essere ben poco piacevole.

Perché il turismo di massa sta rovinando il settore

Come ha fatto l'overtourism a diventare un fenomeno dominante nel settore? Innanzitutto si tratta di una conseguenza della crescita delle compagnie aeree low-cost, che offrono sempre più voli a prezzi stracciati, spingendo milioni di persone a organizzare viaggi in ogni momento dell'anno. I social hanno inoltre favorito l'emergere di alcuni travel trend, rendendo moltissime destinazioni virali semplicemente perché "Instagrammabili". Il risultato? Il più delle volte si rimane delusi dal luogo visitato, visto che, essendo affollato e privato della sua iconicità, diventa praticamente identico a ogni altro centro turistico. Ora, però, la situazione sta diventando fuori controllo: solo con regolamentazione e controllo si potrà tornare ai vecchi standard, così da permettere ai turisti di godersi davvero l'esperienza del viaggio.