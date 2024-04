video suggerito

Perché la Wild Atlantic Way in Irlanda è l'itinerario perfetto per una vacanza estiva on the road La Wild Atlantic Way in Irlanda è la meta perfetta per gli appassionati di vacanze on the road: è l'itinerario costiero più lungo del mondo, pieno di bellezze.

A cura di Giusy Dente

Fanore Beach, (Clare County)

La Wild Atlantic Way, in Irlanda, è l'itinerario costiero più lungo del mondo. La strada turistica si estende per ben 2500 chilometri lungo tutta la costa ovest dell'isola, di cui è una delle destinazioni di maggiore successo tra i viaggiatori, soprattutto gli appassionati di vacanze on the road. Si parla di 2 milioni di visitatori extra ogni anno (+29% rispetto al 2013), una fama crescente merito degli scenari di straordinaria bellezza, della natura selvaggia, della possibilità di dedicarsi a molteplici attività o semplicemente di godersi giornate di relax. Quest'anno ricorre il decimo anniversario dell'itinerario, che si sviluppa dalla contea di Cork a quella di Donegal, l’area più settentrionale dell'Irlanda. Questo tratto può essere esplorato a in bicicletta (perché c'è poco traffico e molte piste ciclabili), sull'acqua (noleggiando una barca o in kitesurf), in automobile o a piedi. A tal proposito, ci sono percorsi differenti per ogni livello di abilità. La sua bellezza cinematografica non è sfuggita neppure ai registi. Qui, infatti, sono state girate alcune scene di Star Wars e Normal People.

Cosa visitare lungo il percorso

La bellezza e l'unicità della Wild Atlantic Way sta nell'essere un percorso estremamente variegato e diversificato: insenature, scogliere a picco sull'oceano, colline verdi, spiagge, isole disabitate, grotte, formazioni rocciose, cinque parchi naturali, vivaci cittadine, montagne imperiose. Tutti paesaggi selvaggi dove poter godere di un'esperienza a contatto con la natura incontaminata, tra passeggiate, birdwatcher e sport acquatici, surf ed immersioni in primis. Qui si trova anche il sito di Skellig Michael, patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Skellig Michael (Contea di Kerry)

Attraversando 7 contee costiere si può scegliere tra 10 spiagge. Le baie più suggestive dell'ovest irlandese sono Allihies Beach nella Contea di Cork, Coumeenoole Beach nella Contea di Kerry, Fanore Beach nella Contea di Clare, Dog'sBay Beach nella Contea di Galway, Keem Bay nella Contea di Mayo (una delle Bandiere Blu di Achill Island), Streedagh Beach nella Contea di Sligo, Narin-Portnoo Beach nella Contea di Donegal (l'area forse più selvaggia e remota di tutta la Wild Atlantic Way), Marble Hill Beach insieme a Five Finger Strand e Kinnagoe Bay tutte nella Contea di Donegal.

Tory Island (Contea di Donegal)

A tutte queste spiagge si aggiungono poi le incantevoli isole: 26 abitate e centinaia non abitate, perfette per escursioni. Da sud verso nord quelle da non perdere sono Garnish Island, Dursey Island (dove spesso si avvistano cetacei), Bull Rock Island, Skellig Michael (diventata famosa con Guerre Stellar), Blasket Islands, Inis Oírr (qui le auto sono vietate per i visitatori, Inis Meáin, Inis Mór, Inishbofin e la remota Tory Island che offre vedute epiche sull’oceano.