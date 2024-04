video suggerito

Il nuovo taglio di Sabrina Ferilli: ha la stessa hairstylist di Ilary Blasi e Michelle Hunziker Con l'arrivo della primavera sono molte le star che ne stanno approfittando per cambiare look. L'ultima a essersi aggiunta alla lista è Sabrina Ferilli, che ha pensato bene di affidarsi alla stessa hairstylist di Michelle Hunziker e Ilary Blasi.

A cura di Valeria Paglionico

Sabrina Ferilli potrà pure essere temporaneamente lontana dagli impegni televisivi ma, nonostante ciò, continua a essere tra i volti più amati dello spettacolo italiano, facendo invidia anche alle giovanissime con la sua bellezza mozzafiato. Come fa a mantenere un contatto diretto con i fan? Usa regolarmente i social ed è proprio sul suo profilo ufficiale che documenta la quotidianità fatta di impegni lavorativi, shooting e momenti casalinghi. Nelle ultime ore ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia, approfittando di queste prime settimane di primavera per cambiare look: in quanti sapevano che si affida alla stessa hairstylist di Ilary Blasi e Sabrina Ferilli?

Sabrina Ferilli rinnova l'hair look

Quale migliore occasione della primavera per aggiungere un tocco di novità al proprio stile? È proprio quanto fatto da Sabrina Ferilli, che nelle ultime ore si è lasciata immortalare tra "le grinfie" della parrucchiera proprio come da tradizione tra le star del suo calibro. Per lei, però, niente colpi di testa, si è limitata a ravvivare l'acconciatura lunga che da sempre la contraddistingue con una piccola spuntatina alle punte. Niente colori audaci, tagli estremi o pieghe originali, è rimasta fedele alle onde dall'effetto naturale su cui punta spesso quando è sui palcoscenici tv, mettendo così in risalto la chioma dal taglio netto.

Sabrina Ferilli alle prese col taglio di capelli

Chi è la parrucchiera di Sabrina Ferilli

Chi è l'hairstylist a cui Sabrina Ferilli si è affidata per questo cambio look di primavera? Alessia Solidani, la stessa che cura le acconciature delle colleghe Ilary Blasi e Michelle Hunziker e che da sempre viene considerata esperta del settore.

Sabrina Ferilli con Alessia Solidani

È stata proprio quest'ultima a documentare il taglio sui social, immortalando l'attrice seduta in poltrona in uno dei suoi saloni romani mentre si lascia rivoluzionare la chioma. Nella didascalia Alessia ha poi scritto: "Mai prendersi troppo sul serio", aggiungendo anche un "Sei fantastica" accompagnato da un cuore. In quante seguiranno l'esempio dell'attrice per aggiungere un tocco di novità alla bella stagione?