Stesso taglio, stesso abito: Camilla e la sorella sembrano gemelle a Wimbledon

La regina Camilla è arrivata a Wimbledon ma al suo fianco non ha voluto il marito Carlo III: ecco chi è la donna che si è seduta tra gli spalti accanto a lei.

A cura di Valeria Paglionico

Il Torneo di Wimbledon è uno degli eventi più attesi dell'anno dagli amanti del tennis e anche quest'anno non sta deludendo le aspettative dei fan. Al di là dei match che vanno in scena ogni giorno, ad attirare le attenzioni dei media sono gli spettatori famosi che siedono tra gli spalti, primi tra tutti i membri di casa Windsor. Sebbene al momento non si sappi ancora nulla su una possibile partecipazione di Kate Middleton, le altre donne di corte si sono sfidate a colpi di stile, da Beatrice di York col suo abito floreale a Carole Middleton in versione hippie chic. Ieri, inoltre, all'appuntamento sportivo è arrivata anche la regina Camilla: in quanti sanno chi era la donna seduta al suo fianco?

Chi è Annabel Elliot

La regina Camilla non poteva mancare al Torneo di Wimbledon, ieri ha fatto il suo arrivo tra gli spalti per seguire i quarti di finale e ha attirato tutti i riflettori su di lei. Al suo fianco non c'era il marito Carlo III ma una donna che le somiglia molto (e che si è vestita in coordinato con lei), di chi si tratta? Della sorella minore Annabel Elliot, colei che ha avuto un ruolo cruciale nel matrimonio di Camilla con l'allora erede al trono britannico. Le due si sono sedute l'una accanto all'altra, hanno chiacchierato e hanno salutato i fotografi sorridendo, dando prova di grande complicità.

Cosa ha indossato la regina a Wimbledon? Così come la sorella, ha optato per un look color panna in pieno stile estivo. Ha scelto un abito bon-ton di Anna Valentine, un modello col bustier a chemisier e la gonna svasata alla caviglia che ha abbinato a delle pumps in tinta di Eliot Zed col tacco largo e agli immancabili gioeilli di Van Cleef & Arpels (tra cui a spiccare è stata la nuova spilla a forma di cagnolino). A fare la differenza è stata la borsa griffata, una Lady Dior piccola in pelle color panna, il cui prezzo sul sito ufficiale della Maison è di 5.500 euro. Ancora una volta Camilla ha dimostrato di avere la passione per le bag di lusso: quale sarà la prossima che sfoggerà?

