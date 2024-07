video suggerito

La regina Camilla si prepara alle ferie: cappello di paglia e abito a fiori per combattere il caldo La regina Camilla sembra essere pronta per le ferie ormai sempre più vicine. Per un evento ad Ascot ha sfoggiato un look anti-caldo in pieno stile estivo con abito a fiori e cappello di paglia: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

A inizio agosto la Royal Family britannica darà il via alle tanto attese ferie estive e, come da tradizione, si riunirà a Balmoral, il castello in Scozia che era amatissimo dalla compianta Elisabetta II. Nel frattempo, però, l'agenda reale continua a essere piena zeppa di impegni: se da un lato la principessa Anna è volata a Parigi per le Olimpiadi, dall'altro la regina Camilla è rimasta in Gran Bretagna e ha preso parte a una cerimonia di premiazione all'ippodromo di Ascot, nel Berkshire (alla quale ha presenziato anche il suo ex marito Andrew Parker Bowles). La sovrana ha consegnato il trofeo King George VI and Queen Elizabeth Qipco Stakes e ne ha approfittato per sfoggiare un look tipicamente estivo.

Quanto costa l'abito a fiori di Camilla

Per l'evento celebrativo all'Ascot Racecourse la regina Camilla ha lasciato trionfare lo stile floreale in pieno mood estivo. Ha chiuso nell'armadio sia le corone di diamanti che gli accessori anti-pioggia e ha approfittato della giornata soleggiata per indossare un maxi dress che si rivelerà perfetto per le vacanze.

Camilla in Suzannah London x Rachel Levy

Si tratta di un pezzo della collezione Suzannah London x Rachel Levy, per la precisione un abito chemisier a fondo bianco con gonna a ruota e maniche a tre quarti, decorato all-over con degli iris blu, i fiori simbolo di fede e speranza. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 1.150 sterline (ovvero oltre 1.350 euro).

Abito Suzannah London x Rachel Levy

Camilla ricicla la borsa griffata

Per completare il look estivo Camilla non ha rinunciato a degli ulteriori accessori glamour e preziosi. Ha abbinato l'abito a fiori a una delle sue borse preferite, quella in pelle intrecciata beige di Bottega Veneta, e a delle pumps in camoscio nude di Eliot Zed. Non è mancato il cappellino in pieno stile british, questa volta declinato in un'adorabile versione di paglia con la falda larga piegata sul davanti. La sovrana ha poi sfoggiato alcuni gioielli scintillanti e simbolici, dal braccialetto con i quadrifogli portafortuna di Van Cleef & Arpels al pendente con le iniziali dei nipoti incisi di Kiki McDonough. In quante prenderanno ispirazione dalla sua scelta bon ton e vacanziera?

La borsa Bottega Veneta