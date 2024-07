Vacanze da Royals: dove trascorreranno l’estate 2024 il principe William e Kate Middleton

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Le ferie si avvicinano e praticamente tutti sono alle prese con l'organizzazione delle vacanze, così da rendere l'estate 2024 memorabile o quanto meno super rilassante. Non fa eccezione neppure la Royal Family britannica e a dimostrarlo sono state le indiscrezioni trapelate sui tabloid. Sebbene al momento i membri di casa Windsor siano ancora impegnatissimi tra mille appuntamenti istituzionali in giro per il paese, tra qualche settimana si prenderanno una pausa dai riflettori, così da ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. Dove andranno il principe William e Kate Middleton con i loro figli? Ecco qual è il programma estivo dei principi del Galles.

Kate Middleton, la prima estate dopo la scoperta del cancro

Per Kate Middleton l'ultimo anno non è stato semplice: a gennaio è finita in ospedale per un intervento all'addome ed è stato lì che ha scoperto di avere un cancro. Da allora ha cominciato a sottoporsi a delle cure intense, annullando ogni tipo di evento in programma. Certo, di recente è tornata in pubblico prima al Trooping the Colour e poi al Torneo di Wimbledon, ma è chiaro che ha ancora bisogno di riposarsi il più possibile. Quest'anno, dunque, approfitterà della pausa estiva per stare con la famiglia e con i figli, così da godersi un pizzico di "normalità" (che negli ultimi mesi le è mancata).

Quando cominceranno le ferie dei reali inglesi

Il 4 agosto è il giorno in cui i Royals inglesi porteranno a termine tutti i loro impegni istituzionali, sarà proprio in quella data che William e Kate lasceranno Londra insieme a George, Charlotte e Louis. Al momento pare che non voleranno alle isole Scilly come negli scorsi anni (anche se i programmi potrebbero cambiare a seconda delle condizioni di salute della principessa), dovrebbero restare a Balmoral per la maggior parte del mese, rispettando così la tradizione estiva tanto amata dalla regina Elisabetta II. Al ritrovo reale dovrebbero partecipare anche la principessa Anna e il marito Tim Laurence, Zara e Mike Tindall con figli e naturalmente il re Carlo con la moglie Camilla. Grandi assenti, invece, Harry e Meghan, che sarebbero stati "bannati" dal sovrano per evitare che si vengano a creare momenti di tensione familiare.