Quali sono le isole di proprietà del principe William: sono tra i luoghi più incontaminati d’Inghilterra

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di un luogo in cui staccare davvero la spina dalla normale routine quotidiana fatta di lavoro, impegni familiari, caos e mille preoccupazioni? Le Isole Scilly sembrano fare al caso vostro per le prossime ferie. Definite tra i luoghi più remoti di tutta l'Inghilterra, sono un vero e proprio paradiso non solo per gli amanti della natura e della tranquillità, ma anche per coloro che desiderano "disintossicarsi" dalla sensazione di stress che pervade le loro giornate. Il dettaglio che in pochi conoscono? Sono una proprietà del principe William, che in più di un'occasione ha trascorso le vacanze in famiglia proprio qui.

Dove si trovano le Isole Scilly

Le Isole Scilly, dette anche Isole Sorlinghe, sono 58 piccole isole e isolotti che formano un arcipelago situato a 45 chilometri di distanza dalla costa dell'Inghilterra (Land's End). Solo 6 di loro sono abitate, ovvero St. Mary's, Tresco, St. Martin's, Bryher, St. Agnes e Gugh (quest'ultima conta solo 3 abitanti) e sono un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura incontaminata. Niente auto o marciapiedi, solo un'esplosione di colori con i numerosi fiori presenti e distese di meravigliose spiagge.

Isole Scilly

La loro principale fonte di ricchezza è il turismo, sono frequentate soprattutto dagli amanti del birdwatching ma anche da coloro che vanno alla ricerca di totale privacy. Per raggiungere St. Agnes dall'isola principale St. Mary occorrono 20 minuti in barca, lì ci si potrà intrattenere solo con i 70 abitanti, un pub e una chiesa, mentre Gugh viene definita il luogo più remoto d'Inghilterra, un vero e proprio trionfo della natura selvaggia. In quanti le sceglierebbero per una vacanza all'insegna del relax?

St Mary's Island

Perché le Isole Scilly sono di proprietà del principe William

Per quale motivo le Isole Scilly sono di proprietà del principe William? Dopo che il padre Carlo è stato incoronato re d'Inghilterra, lui è salito nella linea di successione diventando non solo l'erede al trono diretto ma anche Duca di Cornovaglia.

St. Agnes Island

L'arcipelago di isole appena descritto si trova a 45 chilometri di distanza dalla punta sud-occidentale della costa dell'Inghilterra, dunque al largo della Cornovaglia, ed è per questo che William ne è il legittimo proprietario. Non sorprende, dunque, che abbia trascorso proprio qui diverse vacanze in famiglia con la moglie Kate Middleton e i figli George, Charlotte e Louis. L'isola preferita del principe? Tresco, visto che è la più curata e graziosa delle 6 abitate.

L'isola di Tresco