Dove si trova la città più isolata al mondo: per raggiungerla servono 6 giorni di viaggio in nave La città più isolata al mondo si trova una località raggiungibile solo via nave con un viaggio che dura sei giorni: ecco dove si trova.

A cura di Arianna Colzi

La città più isolata al mondo

C'è un solo pub nella città più isolata al mondo. Non c'è segnale per il cellulare e i reati sono pressoché inesistenti: gli abitanti, meno di 300, si ritrovano nell'unico pub che ci sia. Su TikTok alcuni creator raccontano come sia viverre a Edimburgo dei Sette Mari, in inglese Edinburgh of the Seven Seas. L'unico problema di questa città sperduta e affascinante? Per raggiungerla si impiegano 6 giorni in nave.

Dove si trova Edimburgo dei Sette Mari

Edimburgo dei Sette Mari è l'unico insediamento sull'isola vulcanica di Tristan da Cunha, che fa parte dell'omonimo arcipelago nel mezzo dell'Oceano Atlantico meridionale. Si trova a quasi 3mila km dalla capitale sudafrica Cape Town e fa parte del territorio d'oltremare controllato dal Regno Unito, che comprende l'isola di Sant'Elena che però dista 2mila km dalla piccola isola di Tristan da Cunha. In sostanza, questo piccolo arcipelago è in mezzo all'Atlantico tra il Sud America e l'Africa.

L'isola di Trista da Cunha vista dall'alto

Per raggiungere l'unico insediamento dell'isola, Edimburgo dei Sette Mari, composto da un piccolo porto, la residenza del Governatore e l'ufficio postale, sono necessari sei giorni di viaggio: non c'è una pista dove atterrare quindi l'unico modo per raggiungere la città è con una piccola imbarcazione. Oltre a questo, sono stati programmati soltanto 10 viaggio l'anno. Non di più.

Alcuni abitanti dell'isola evacuati dopo l'eruzione del vulcano

Altre curiosità relative a questo luogo sono relative alla sua storia. Le persone che vi abitano solo britanniche e sono discendenti di quella decina di persone che vi si trasferirono all'inizio del 1800 dal Regno Unito. Essendo Napoleone prigioniero nella vicina Isola di Sant'Elena, i primi abitanti della città sono stati militari che avevano il compito di prevedere e fermare eventuali tentativi francesi di soccorrere Napoleone. L'isola poi rimase disabitata dagli anni Sessanta a causa di un'eruzione vulcanica: gli isolani sono tornati nel 1963 e tra loro ci sono anche due famiglie italiane arrivate nel 1892.

Le attrazioni dell'isola

Le attrazioni, come si può immaginare, non sono moltissime sull'isola. C'è un campo da golf, due chiese e un museo-centro di artigianato. C'è un solo bar – l'Albatross – che si trova all'interno della Prince Philip Hall, poi troviamo un ristorante e un supermercato che ha scorte di cibo sufficienti per i potenziali visitatori. I residenti sono quasi tutti agricoltori, pescatori o funzionari pubblici e soltanto un medico.

Edimburgo dei Sette Mari

Se pensate di recarvi a Edimburgo dei Sette Mari sappiate che è impossibile farlo senza prima aver inviato una mail alla segreteria dell'amministratore per delineare lo scopo completo della visita, le date, la nazionalità e l'età, la spedizione preferita e l'alloggio desiderato. Le visite, infatti, devono essere autorizzate in anticipo dal Consiglio dell'isola. Oltre a richiedere in anticipo l'autorizzazione a soggiornare su Tristan, altri requisiti includono un'assicurazione sanitaria che includa la copertura in caso di evacuazione medica a Città del Capo e fondi sufficienti per l'intero viaggio. Un'esperienza per gli amanti dell'avventura.