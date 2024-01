Kate Middleton in convalescenza ad Adelaide Cottage: la residenza con opere d’arte e camino egiziano Kate Middleton è stata dimessa dalla London Clinic dopo l’intervento all’addome e ora dovrà rimanere a riposo fino a marzo. Dove trascorre la convalescenza? Ad Adelaide Cottage, la residenza reale in cui da anni vive con la famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Per Kate Middleton il peggio sembra essere passato: dopo essere stata ricoverata per giorni alla London Clinic per un improvviso intervento all'addome, ora è finalmente tornata a casa dai figli George, Charlotte e Louis. Ora, però, per lei comincia il periodo di convalescenza: stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid britannici, dovrà rimanere a riposo almeno fino alla fine di marzo, dunque probabilmente continuerà a disertare gli impegni ufficiali fino a quella data. Dove sta trascorrendo queste giornate di degenza? Ad Adelaide Cottage, la residenza reale nei pressi di Windsor dove si è trasferita con William e i principini ormai da diversi anni.

Quando è stati ristrutturato Adelaide Cottage

È ormai da anni che William e Kate hanno abbandonato Kensington Palace per trasferirsi ad Adelaide Cottage, una enorme residenza reale nei pressi del castello di Windsor che gode di maggiore privacy rispetto al palazzo nel centro di Londra. La cosa che in pochi sanno è che, sebbene all'apparenza sembri un tantino più sobria rispetto alle solite tenute Windsor, in verità è un'abitazione dotata di ogni tipo di comfort, dove di sicuro alla principessa non mancherà nulla durante il periodo di convalescenza. Rinnovato totalmente nel 2015 con degli importanti lavori di ristrutturazione, l'Adelaide Cottage è stato personalizzato da William e Kate in persona, che però sono stati bene attenti a non mettere a rischio l'estrema tranquillità della tenuta.

Adelaide Cottage

Adelaide Cottage, quante camere ci sono nella residenza reale

Il Cottage conta "solo" 4 camere da letto (dettaglio che lo differenzia in modo sostanziale dalle altre residenze Windsor): una viene usata dalla coppia reale, le altre tre sono state destinate ai piccoli George, Charlotte e Louis, mentre i membri dello staff come le nanny vivono al di fuori del palazzo. Il dettaglio che in pochi immaginavano è che la stanza patronale non è la più "lussuosa", sono quelle dei principini che possono essere considerate delle vere e proprie opere d'arte, il motivo? Sono dotate di soffitti a volta con delfini dipinti e speciali decorazioni in corda realizzate con materiale proveniente dal Royal Yacht George. Sette ingressi e uscite, un enorme parco immerso nel verde e una depandence, l'Adelaide Lodge: il punto forte dell'abitazione è uno spettacolare camino in marmo in stile egiziano.

La famiglia dei principi del Galles al completo