Cosa fanno le amiche di Kate Middleton per tirarle su il morale dopo l’operazione Kate Middleton è in convalescenza dopo l’intervento all’addome subito a inizio gennaio ma per fortuna a farle compagnia nelle sue giornate casalinghe ci sono le migliori amiche: ecco cosa fanno per tirarle su il morale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton è in convalescenza dopo l'intervento all'addome che ha subito a inizio gennaio, sta trascorrendo questo periodo di recupero immersa nella tranquillità di Adelaide Cottage, la residenza nei pressi di Windsor in cui si è trasferita con la famiglia al completo nel 2022. Certo, in molti insinuano che dietro questa pausa dai riflettori ci sia qualcosa di molto più grave rispetto a quanto comunicato dai portavoce reali, ma al momento si tratta solo di voci infondate. L'unica cosa certa è che a fare compagnia alla principessa non ci sono solo il marito William e i figli George Charlotte e Louis ma anche alcune delle sue migliori amiche: ecco cosa stanno facendo quotidianamente per provare a sollevarle il morale in questa situazione difficile.

Kate Middleton, come trascorre le giornate di convalescenza

In quanti sanno come sta trascorrendo davvero queste giornate lontana dai riflettori Kate Middleton? Avvistata per qualche giorno ad Amner Hall, Kate si sta innanzitutto facendo "coccolare" dalla famiglia, basti pensare al fatto che il marito William si è commosso parlando di lei ai Bafta e che i figli si divertono a raccogliere fiori per lei e a prepararle dei lavoretti, così da strapparle un sorriso con la loro dolcezza. Le amiche del cuore, inoltre, stanno giocando un ruolo fondamentale in questo momento difficile e il motivo è molto semplice: non solo le fanno compagnia durante le lunghe giornate casalinghe, le portano anche dei regali unici nel loro genere.

I regali delle amiche di Kate Middleton

Lady Laura Meade, meglio nota come la madrina del piccolo Louis, Emilia Jardine-Paterson, madrina di George e compagna di scuola di Kate, la vecchia amica Sophie Snuggs e l'assistente personale Natasha Archer: sono queste le amiche del cuore che stanno facendo compagnia alla principessa inglese durante la lunga convalescenza. Stando a quanto rivelato dall'esperta reale Jennie Bond al Mirror, provano a mantenere il suo morale alto con dei favolosi regali, degli esempi? Lussuosi prodotti da spa e cesti di deliziose prelibatezze. La incoraggiano, inoltre, a riposarsi e a prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno, non facendole sentire la pressione mediatica a cui, al contrario, è costantemente sottoposta da quando è stata operata.

Leggi anche Kate Middleton, che lavori ha fatto prima di diventare una Royal