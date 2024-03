Continua il mistero sulla salute di Kate Middleton: forse non tornerà in pubblico a giugno Il nome della principessa è scomparso dalla lista dei partecipanti del Trooping The Colour poche ore dopo l’annuncio. Come sta la futura regina? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton

Non è ancora ben chiaro quando Kate Middleton tornerà in pubblico. Dopo l'annuncio dell'intervento all'addome Kensington Palace aveva fatto sapere che la principessa del Galles avrebbe ripreso i suoi impegni ufficiali subito dopo Pasqua, senza più fornire aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Qualche giorno fa, dopo che la futura regina è stata fotografata nelle vicinanze del Castello di Windsor in macchina con la madre, il Ministero della difesa britannico aveva scritto sul suo sito ufficiale che sarebbe stata tra le spettatrici della parata Trooping The Colour il prossimo 8 giugno.

Il Trooping The Colour del 2023

L'annuncio scomparso

Poche ore dopo, però, l'annuncio che includeva il suoi nome tra i presenti sul balcone di Buckingham Palace nel giorno dell'evento pubblico, però, è stato cancellato da sito. La decisione non è stata motivata ma, secondo il Telegraph si tratta di una questione di competenze in quanto la sua partecipazione era stata resa nota senza l'approvazione di Kensington Palace, unico a poter dare ufficialmente informazioni a riguardo. I media britannici, inoltre, sospettano che i tempi di recupero della principessa del Galles si siano allungati.

Il Trooping The Colour del 2022

Il silenzio di Kensington Palace

Nel frattempo il Palazzo continua a tacere alimentando mistero e speculazioni sull'assenza di Kate Middleton. Il periodo di ricovero della principessa del Galles è stato caratterizzato da una grande segretezza, e i motivi dell'intervento non sono mai stati esplicitati. Da quando è stata dimessa dalla clinica, inoltre, non sono stati emessi aggiornamenti sul suo stato di salute, fatto che ha dato vita a diverse teorie del complotto. Si pensa, tuttavia, che la futura regina voglia solo tutelare il diritto alla privacy sulla sua salute e il principe William sia determinato a fare in modo che le cose rimangano tali.

