Kate Middleton, il principe William è determinato a mantenere la sua privacy: nessun aggiornamento da Palazzo Le condizioni di salute della principessa del Galles non sono state rese note e sembra che non ci saranno ulteriori informazioni a riguardo. Il futuro re è impegnato a tenere la moglie lontana dai riflettori, mentre il primo scatto dopo l'operazione è stato diffuso dalla stampa.

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton e il principe William

Kate Middleton è stata avvistata per la prima volta dopo l'intervento all'addome a cui si è sottoposta a inizio gennaio. La principessa del Galles è stata fotografata ieri sera in macchina con sua madre Carole Middleton, che durante la sua convalescenza è stata fondamentale nella gestione dei tre figli. La moglie di William non si vedeva in pubblico dalla tradizionale passeggiata di Natale a Sandrigham, poche settimane prima che venisse comunicata l'operazione chirurgica. La cartella clinica della futura regina non è mai stata resa pubblica, come non è noto quali siano le cause che l'abbiano costretta a sottoporsi all'intervento. Una riservatezza inconsueta per un membro della royal family, che in genere tiene aggiornati i cittadini delle condizioni di salute dei membri, come è stato fatto di recente con il sovrano, che ha informato la popolazione dell'imminente intervento alla prostata e la successiva scoperta di un tumore. Il segreto attorno a Kate Middleton, invece, non ha fatto altro che creare speculazioni, anche in relazione all'assenza del principe William alla funzione commemorativa in onore di Costantino II di Grecia.

Kate Middleton

In pochi sanno cos'abbia Kate Middleton

La principessa del Galles ha voluto esercitare uno dei diritti fondamentali di chiunque: mantenere le sue condizioni di salute private. Nonostante la sua posizione e il suo ruolo pubblico, Kate Middleton è riuscita a lasciar trapelare molto poco di quello che le è successo; sembra anche che in pochi fossero stati informati dell'operazione e che l'abbiano saputo solo a cose fatte, proprio per evitare che qualche informazione potesse arrivare alla stampa. Nonostante ciò, però, le varie teorie che si sono fatte strada negli ultimi giorni hanno costretto gli uffici stampa di Kensington Palace a redigere un nuovo comunicato, in cui confermano quanto precedentemente affermato: la principessa tornerà ai suoi doveri dopo Pasqua.

Lo scatto di Kate Middleton pubblicato sul settimanale Chi (Crediti foto: Backgrid©)

Il principe William vuole proteggere la moglie

Forse complice il ricordo di quanto la stampa si fosse eccessivamente interessata alla madre, ma il principe William sembra essere determinato a non fornire informazioni oltre a quelle strettamente necessarie sulla salute di Kate Middleton. Una fonte vicina al futuro re ha raccontato al Daily Beast: "È determinato a restare fedele alle sue idee e a tenere sua moglie lontana dai riflettori mentre si riprende". Mentre l'ex assistente di Palazzo, raggiunto da Page Six ha affermato: "Chiunque si aspetti che il palazzo inizi improvvisamente a fornire lunghi aggiornamenti su Kate Middleton rimarrà deluso. Lo scopo principale del suo isolamento è quello di proteggere la sua privacy. Sono sicuro che la stampa lo odia perché sta funzionando".