Kate Middleton e il segreto sull'operazione: non ne sapevano nulla perfino alcuni membri della famiglia La principessa del Galles è stata sottoposta a un intervento che la terrà distante dai suoi impegni ufficiali fino a dopo Pasqua. Sulle sue condizioni cliniche la futura regina aveva mantenuto il massimo riserbo e persino molti parenti ne erano all'oscuro.

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton

Ancora nessuna nuova da Kensington Palace dopo l'annuncio del ricovero di Kate Middleton. La principessa del Galles ha dovuto affrontare un intervento all'addome lo scorso 17 gennaio, le cui cause non sono state specificate. Da Palazzo tutto tace, dopo il comunicato ufficiale diffuso via social da cui si apprendeva che la futura regina sarebbe stata operata non è stato pubblicato nessun aggiornamento. Secondo People Magazine la principessa sarebbe stata molto brava a mantenere il riserbo sul suo ricovero e sulle condizioni di salute perché in pochissimi sapevano dell'intervento a cui doveva sottoporsi, una cerchia ristretta sia di amici che di parenti, scelti tra quelli più fidati che non avrebbero potuto diffondere indiscrezioni.

Il ricovero di Kate Middleton

Le ultime apparizioni pubbliche della principessa del Galles non lasciavano trapelare problemi di alcun tipo. Kate Middleton aveva preso parte alla tradizionale passeggiata natalizia a Sandringham assieme a tutta la royal family, per poi trascorrere il compleanno a casa con pochi intimi il 9 gennaio. Non si conoscono i motivi dell'operazione, se sia stata improvvisa o se, invece, abbia posticipato l'intervento per trascorrere le vacanze di Natale con i bambini.

Come sta la principessa del Galles

I dettagli sulla sua situazioni clinica sono ancora top secret, si sa solo che è ricoverata alla London Clinic, un prestigioso ospedale privato che ha avuto tra i suoi pazienti anche il principe Filippo e la principessa Margaret, e che la sua permanenza dovrebbe durato ancora una decina di giorni. Nel frattempo, ad occuparsi dei principi George (10 anni), Charlotte (8 anni) e Louis (5 anni), ci sono i nonni e il principe William, con il costante aiuto della tata Maria Borello. Il marito ha già annullato alcuni impegni per starle accanto, visto che non potrà presenziare ad alcun evento fino a dopo Pasqua.