Compleanno intimo per Kate Middleton, come ha festeggiato la principessa del Galles La futura regina ha compiuto 42 anni e ha scelto di trascorrere la giornata assieme ai propri cari. Nessun evento ufficiale, quindi, per la moglie del principe William che ha preferito stare con la famiglia.

Kate Middleton ha compiuto 42 anni il 9 gennaio. Per l'occasione il re e la regina hanno voluto fare gli auguri alla nuora pubblicando una foto inedita sul profilo ufficiale della royal family che la ritrae nel dietro le quinte dell'incoronazione di Carlo III. "Auguriamo alla principessa del Galles un felice compleanno", hanno scritto i sovrani della caption dell'immagine. Sembra inoltre che il monarca abbia voluto fare a Kate Middleton un regalo speciale, la nomina a Royal Lady of the Order of the Garter, il più antico e anziano Ordine di cavalleria in Gran Bretagna. Nulla è ancora ufficiale, ma si pensa che il re voglia prepararla al ruolo che dovrà ricoprire presto o tardi, quello di regina del Regno Unito, e questo importante titolo rappresenterebbe una "promozione" importante.

Cosa ha organizzato Kate Middleton per il suo compleanno

Non è stato organizzato alcun evento ufficiale per il compleanno della principessa del Galles, che è stata omaggiata dai rintocchi delle campane dell'Abbazia di Westminster alle ore 13. Kate Middleton ha preferito festeggiare il suoi 42 anni in famiglia, assieme al marito, il principe William, e i figli George, Charlotte e Louis. Dopo aver trascorso il periodo delle vacanze natalizie nel Norfolk assieme al re Carlo e alla regina Camilla a Sandringham, si pensa che i Wales siano tornati nel loro Adelaide Cottage, a Windsor.

A poco meno di un'ora di distanza, infatti, vivono anche i genitori di Kate Middleton, oltre alla sorella Pippa e il fratello James; si pensa quindi che il compleanno della principessa sia stata l'occasione adatta per riunire tutti la famiglia al completo e che Carol e e Michael Middleton ne abbiano approfittato per fare i nonni, mentre i piccoli principi hanno avuto modo di giocare con i cuginetti. La famiglia, infatti, continua ad allargarsi, e di recente è stato accolto un nuovo nipotino, il figlio di James Middleton.

Come ha trascorso i compleanni passati la principessa del Galles

Kate Middleton non ha mai festeggiato il suo compleanno in maniera plateale, preferendo stare con i suoi cari. Nel 2021, per i suoi 39 anni, essendo in periodo di lockdown la famiglia ha deciso di organizzare un tea party per la principessa, con dolci e prelibatezze cucinate dagli stessi figli, appassionati pasticceri. Si pensa che anche quest'anno i bambini abbiano riempito la madre di attenzioni, d'altronde è risaputo come Kate Middleton si stia impegnando per fargli vivere un'infanzia il più normale possibile e anche il compleanno della mamma rientra nella quotidianità.