I 42 anni di Kate Middleton: gli auguri di Carlo e Camilla arrivano con una foto dell’incoronazione Kate Middleton ha compiuto 42 anni ieri e, sebbene abbia voluto festeggiare in forma privata, sui social ha ricevuto moltissimi messaggi di auguri. Ecco la dedica che le hanno riservato Carlo e Camilla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton viene ormai considerata uno dei pilastri della monarchia britannica: nata borghese, è entrata ufficialmente a far parte dei Windsor quando ha sposato William, diventando così il simbolo di una vera e propria fiaba moderna. Oggi è una working royal a tutti gli effetti, partecipa spesso agli eventi istituzionali in rappresentanza della corona britannica e nel frattempo riesce anche a prendersi cura dei tre figli George, Charlotte e Louis, i futuri sovrani inglesi. Insomma, la principessa è una figura chiave nella vita di corte e non sorprende che i tabloid vadano alla ricerca di ogni tipo di indiscrezione che la riguarda. Ieri ha compiuto 42 anni e Carlo e Camilla non hanno esitato a farle una particolare dedica social: ecco tutto quello che c'è da sapere sul messaggio di auguri.

Come ha festeggiato i 42 anni Kate Middleton

Ieri è stata una giornata speciale per Kate Middleton: ha compiuto 42 anni e probabilmente come regalo riceverà da Carlo III in persona la nomina a Royal Lady of the Order of the Garter, il più antico e anziano Ordine di cavalleria in Gran Bretagna. Al momento, però, si tratta solo di voci di corridoio, l'unica cosa certa è che alla principessa sono stati dedicati i rintocchi delle campane dell'Abbazia di Westminster alle ore 13. Sebbene abbia festeggiato lontana dai riflettori, godendosi così l'intimità e l'affetto della famiglia senza finire sulle prime pagine dei giornali, sui social sono arrivati una miriade di messaggi di auguri. Il più atteso non poteva che essere quello di Carlo e Camilla, comparso nelle prime ore del mattino sull'account ufficiale della Royal Family.

Kate Middleton nel giorno dell'incoronazione di Carlo e Camilla

Gli auguri social di Carlo e Camilla

"Auguriamo alla principessa del Galles un felice compleanno!", sono state queste le parole comparse sul profilo della Royal Family per celebrare i 42 anni di Kate Middleton. Ad accompagnare la didascalia non sono state solo delle emoticon a forma di palloncini e festoni ma anche un inedito ritratto della principessa. Si tratta di una foto risalente al giorno dell'incoronazione di Carlo III e Camilla, nella quale Kate appare sorridente e luminosa mentre ammira il nuovo sovrano britannico con tanto di corona scintillante sul capo. Mantello blu che nasconde l'abito bianco di Alexander McQueen, coroncina di fiori tra i capelli e aspetto raggiante: con questo scatto rubato dal "dietro le quinte" dell'incoronazione si è dimostrato che Kate riesce a essere impeccabile anche quando è lontana dai riflettori.