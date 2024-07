Il principe George compie 11 anni: Kate Middleton scatta una foto in bianco e nero per il compleanno

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Le tradizioni di famiglia sono importanti e anche in questo momento difficile, Kate Middleton non si è sottratta. Negli scorsi anni, la principessa del Galles, appassionata di fotografia, ha sempre realizzato dei ritratti ai suoi figli, nel giorno del compleanno. Lo ha fatto anche oggi, in occasione del compleanno del suo primogenito, il principe George. La principessa sta attraversando un momento difficile. È lontana dagli impegni pubblici ufficiali da diversi mesi, da quando ha annunciato di avere un tumore. Si sta dedicando unicamente alle cure, ma nonostante il bisogno di riposo assoluto, ha ugualmente partecipato a due eventi molto importanti a cui non era mai mancata prima: il Trooping the Colour (con un look ispirato a una diva del cinema) e la finale maschile di Wimbledon (con un outfit viola simbolico). Ora, è tornata con la foto realizzata al principino.

La foto di Kate Middleton per il compleanno di George

Il principe George compie oggi 11 anni e come di tradizione Buckingham Palace ha diffuso un ritratto del festeggiato, nel giorno del compleanno, per celebrare i suoi 11 anni. L'immagine, scattata dalla principessa del Galles in persona a inizio di questo mese, mostra George che sorride verso la telecamera mentre indossa un abito scuro con camicia bianca. È una foto in black&white, che fa vedere il futuro re in una chiave più matura ed elegante. In quanto erede al trono, presto dovrà intensificare la sua formazione: al futuro re viene richiesta una sempre maggiore presenza alla vita pubblica. Lui di recente ha accompagnato il principe William all'Olympiastadion di Berlino, in Germania, per sostenere l'Inghilterra nella finale di Euro 2024 (persa contro la Spagna). Ma era presente anche alla vittoria del Manchester United a Wembley, dove ha stretto la mano ad entrambe le squadre, ha scambiato qualche parola con l'allenatore Pep Guardiola.

Il principe George col braccialetto dell'amicizia

Al look formale, il principe George ha aggiunto un dettaglio più giocoso e colorato, consono alla sua età: è l'erede al trono ma è pur sempre un 11enne. Al polso sinistro del festeggiato, infatti, spicca un braccialetto dell'amicizia. Questi braccialetti sono il must have del momento: il trend è giunto fino a Bukingham Palace! Un braccialetto dell'amicizia è stato visto persino al polso di re Carlo, nei suoi impegni recenti. Il successo di questo accessorio è legato al Eras Tour di Taylor Swift: i fan della popstar sono soliti realizzarli con le proprie mani e scambiarli. Proprio George e Charlotte, tra l'altro, hanno partecipato al suo concerto a Wembley il mese scorso.