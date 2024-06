video suggerito

William con i figli George e Charlotte al concerto di Taylor Swift, la popstar: “Iniziamo alla grande” Il principe William si è divertito ieri al concerto di Taylor Swift in compagnia dei figli George e Charlotte. L’erede al trono proprio ieri ha compiuto 42 anni, ha deciso di festeggiare con i figli al grande evento a Londra, allo stadio Wembley, facendo a meno però della moglie Kate Middleton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al concerto di Taylor Swift ieri sera, venerdì 21 giugno, erano presenti tra il pubblico anche i Royals. Il principe William con i figli George e Charlotte si sono scatenati al concerto della pop star che ieri sera ha dato il via con la ‘Nigh1' all'Eras Tour a Londra. Sono stati ripresi mentre si divertono a ballare sulle note di Shake It Off. Dopo la serata, sono andati a salutare Taylor Swift per scattare un selfie di gruppo. Assente alla serata Kate Middleton che dopo l'apparizione al al Trooping the Colours sarebbe tornata a riposo.

I Royals al concerto di Taylor Swift e la foto di gruppo

Sono stati paparazzati mentre si scatenato sulle note delle canzoni della pop star statunitense, William e i figli, George e Charlotte, ieri sera si sono divertiti al concerto della cantante allo stadio di Wembley, dove si è tenuta la prima tappa a Londra dell'Eras Tour. Proprio nel giorno del suo compleanno l'erede al trono britannico ha scelto di portare con sé i bambini all'evento, rinunciando però alla presenza di Kate Middleton, a riposo dopo la diagnosi di cancro.

Dopo il concerto, William, George e Charlotte hanno posato davanti alla telecamera di Taylor Swift: la pop star ha infatti scattato un selfie con i Royals e il compagno Travis Kelce. "Buon compleanno M8! Gli spettacoli londinesi iniziano alla grande" ha scritto su X a corredo della foto scattata dietro alle quinte del palco.

Leggi anche Concerto Geolier al Maradona: tutto esaurito e festa grande per il rapper napoletano

Gli altri personaggi noti al concerto a Londra

Tanti altri VIP hanno partecipato all'evento che si è tenuto allo stadio di Wembley. Da Tavis, Jason e Kylie Kelce a Nicola Coughlan di Bridgerton e Jonathan Van Ness di Queer Eye, con i Royals poi c'erano anche i reali Zara e Mike Tindall. La celebre pop star si esibirà anche stasera e domani, 22 e 23 giugno, nello stesso stadio. Il tour è partito lo scorso 9 maggio a Parigi e si concluderà il 17 agosto 2024, di nuovo a Londra.