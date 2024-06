video suggerito

Kate Middleton si scusa dell’assenza alle prove del Trooping The Colour e scrive una lettera alle Guardie Irlandesi Kate Middleton avrebbe dovuto partecipare al Colonel’s Review, cerimonia che prevede il Trooping the Colour e in cui la Principessa del Galles, in quanto Colonello in Capo delle Guardi Irlandesi avrebbe dovuto rivolgere loro il saluto militare. Con una lettera, la consorte di William si è scusata per la sua assenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella giornata di oggi, sabato 8 giugno, Kate Middleton avrebbe dovuto prendere parte all'evento che viene considerato come una prova generale del Trooping The Colour, ovvero i festeggiamenti per il compleanno del Re, celebrati come tradizione vuole, il 15 giugno. La principessa del Galles, in questa occasione, in quanto Colonnello delle Guardie Irlandesi, avrebbe dovuto far loro il primo saluto ufficiale, il cosiddetto Colonel's Review, motivo per cui ha scritto una lettera in cui si è scusata per la sua assenza.

La lettera di Kate Middleton alle Guardie Irlandesi

"Spero di potervi rappresentare tutti molto presto" ha scritto la principessa in una lettera con la quale ha mostrato il suo dispiacere per non aver preso parte ad un evento che, di fatto, avrebbe rappresentato il primo incontro da Colonello in Capo delle Guardie Irlandesi, oltre che la prima apparizione pubblica dopo l'annuncio della malattia. L'evento consiste in una sfilata del Principe e della Principessa del Galles intenti a passare in rassegna i militari della Corona e la consorte dell'erede al trono britannico, visto il ruolo di cui sopra, rivolge alle guardi presenti il saluto militare. Non è tardata ad arrivare la risposta dell'armamento irlandese che in un post su X, nel quale è stata pubblicata anche la lettera delle principessa, si legge:

Le guardie irlandesi sono state profondamente toccate nel ricevere questa mattina una lettera dal nostro colonnello, Sua Altezza Reale, la Principessa del Galles. Continuiamo ad augurare a Sua Altezza Reale ogni bene per la sua guarigione e le mandiamo i nostri migliori auguri.

Il Principe William: "Kate sta meglio"

L'assenza della principessa era già stata confermata da Kensington Palace in una nota del 30 maggio, in cui si dichiarava semplicemente che Kate Middleton non avrebbe preso parte all'evento. Non è chiaro se questa sia una scelta preventiva, in vista del Trooping the Colour del 15 giugno, oppure se la consorte di William non prenderà parte nemmeno alla consueta parata organizzata per il compleanno del monarca. Dopo l'annuncio della malattia e la chemioterapia preventiva, è di due giorni fa la notizia che la principessa sembra stia meglio, almeno questo è quanto ha dichiarato il marito durante una cerimonia per l'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia tenutasi a Portsmouth. Al momento, però, dalla Royal Family l'obiettivo è quello di tutelare quanto più possibile la privacy della Corona.