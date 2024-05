video suggerito

Kate Middleton non torna in pubblico, non sarà presente alla parata militare dell’8 giugno Con una nota, Kensington Palace ha confermato oggi che la principessa di Galles, Kate Middleton, non parteciperà alla Colonel’s Review, la parata militare che precede quella del Trooping the Colour. La moglie di William continua la chemioterapia dopo l’annuncio del cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Kensington Palace ha confermato che Kate Middleton, non prenderà parte alla parata militare di Londra, la Colonel’s Review, del prossimo 8 giugno. La motivazione è chiaramente da ricercare nelle condizioni di salute della principessa di Galles, che a marzo ha rivelato di avere un cancro e di essersi sottoposta ai trattamenti di chemioterapia, non le permetteranno di prendere parte all’evento he precede quella del Trooping the Colour in occasione delle celebrazioni del compleanno ufficiale di re Carlo III.

C'è da dire che nei scorsi mesi il ministero della Difesa britannico aveva confermato la partecipazione della principessa all'evento, ma era stato costretto a modificare l'annuncio inserito nel sito web dove Kate veniva indicata fra i partecipanti, spuntando il suo nome.

Durante la Colonel’s Review il Principe e della Principessa di Galles sono soliti passare in rassegna i militari della Corona e la consorte dell'erede al trono britannico, in quanto colonnello in capo delle Guardie Irlandesi, fa il saluto militare. Lo scopo è assicurarsi che tutto sia perfetto in vista della parata ufficiale al cospetto del Monarca del 15 giugno.

Così quest'anno il ruolo di Kate sarà preso dal tenente generale James Bucknall. Sarà lui a fare saluto alle truppe. L'ex comandante dell'Allied Rapid Reaction Corps, prende parte a ogni parata in onore del compleanno del Re dal 2009. In quell’anno è infatti stato nominato colonnello delle Coldstream Guards dopo aver servito come ufficiale nello stesso reggimento per più di 45 anni.

La conferma dell'assenza di Kate all'evento dell'8 giugno arriva a margine delle voci circolate negli ultimi giorni su un possibile suo ritorno agli impegni pubblici a fronte di un suo miglioramento. In realtà secondo i media inglesi, la sua agenda sarebbe vuota fino al 2025.