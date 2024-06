video suggerito

“Sta meglio”: il principe William parla della salute di Kate Middleton. Ma per lei niente impegni pubblici Il principe William, rispondendo alla domanda di un veterano durante un evento pubblico, ha fatto sapere come sta la moglie Kate Middleton: “Sta meglio, le sarebbe piaciuto essere qui”. Ma secondo altre fonti, la principessa potrebbe “non tornare mai più a ricoprire il ruolo reale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Sta meglio, le sarebbe piaciuto essere qui oggi". Poche parole quelle del principe William, che però riaccendono la speranza sulle condizioni di Kate Middleton. L'erede al trono inglese ha dato un aggiornamento sulla salute della moglie, che si sta sottoponendo a chemioterapia preventiva dopo la diagnosi di cancro ricevuta alla fine del mese di febbraio e dopo l'operazione all'addome a cui si era sottoposta a gennaio alla London Clinic.

Il principe William dichiara che Kate sta meglio

Da Palazzo non erano arrivate notizie ufficiali sulle condizioni della Principessa del Galles, rispettando la sua richiesta di rispetto della privacy in un momento così delicato anche e soprattutto per i figli George, Charlotte e Louis. Ma ieri è stato il marito, primogenito di Re Carlo e Lady Diana, a parlare per la prima volta delle condizioni della moglie, rispondendo alla domanda di un veterano presente ad un evento per l'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia tenutosi a Portsmouth.

Intanto, Kate resta lontana dagli impegni pubblici, a cui Kensington Palace ha già fatto sapere che tornerà solo dopo il via libera dei medici. L'ultima volta che è stata vista ad un evento ufficiale è stato lo scorso Natale. Il primo appuntamento per la famiglia reale è per il 15 giugno, quando è in programma il Trooping the Colour, la parata per il compleanno del sovrano che è una tradizione iniziata nel diciassettesimo secolo e poi organizzata annualmente, a partire dal 1760, dai monarchi britannici che si sono succeduti sul trono fino ai giorni nostri.

Leggi anche Camilla è la regina del riciclo: come mai la sovrana continua a riproporre gli stessi abiti

Le indiscrezioni: "Potrebbe non tornare più"

Sulla presenza eventuale di Kate le bocche sono cucite, ma alcune fonti reali, interpellate dalla stampa americana, sarebbero molto pessimiste a riguardo. Non solo la principessa potrebbe non salire sul balcone di Buckingham Palace il 15 giugno e la sua agenda sarebbe vuota fino a fine anno, ma potrebbe addirittura "non tornare mai più a ricoprire il ruolo reale" che aveva prima della malattia, come ha riferito Us Weekly. Kate – si legge – sta attualmente "rivalutando quello che sarà in grado di fare quando tornerà" e "le sue funzioni potrebbero essere molto diverse".