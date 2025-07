La cugina di William e Harry morta per un “trauma cranico”: la causa del decesso rivelata dal medico legale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata resa nota la causa della morte di Rosie Roche, cugina ventenne di secondo grado dei principi William e Harry, trovata senza vita nella sua casa nel Wiltshire dalla madre e dalla sorella lo scorso 14 luglio. Ebbene, alla giovane, studentessa di letteratura inglese alla Durham University, sarebbe stato fatale un trauma cranico, come riporta il Daily Mail. Si ricordi che acconto al cadavere era stata rinvenuta un'arma da fuoco.

Sulla morte della ventenne è stata anche aperta un'inchiesta. Secondo Grant Davies, medico legale di Wiltshire e Swindon, "Rosie si stava preparando per partire con gli amici quando si è verificata la tragedia. A trovarla senza vita è stata la sorella Agatha, mentre era accasciata vicino a un'arma da fuoco e con un trauma cranico significativo", aggiungendo che la polizia "ha ritenuto il decesso non sospetto e che non vi è stato alcun coinvolgimento di terze parti".

Rosie era la nipote dello zio della Principessa Diana, il V Barone Fermoy, Edmund Roche, che si suicidò nel 1984 dopo aver sofferto di una lunga fase di depressione. Fu trovato morto a soli 45 anni, nella sua casa, Eddington House. La sorella di Fermoy, Frances, era la mamma di Lady Diana Spencer, e quindi nonna di William e Harry, che non hanno commentato la notizia.

Leggi anche Questa primavera è pois mania, la fantasia chic amata da celebrities e royals

Commozione è stata invece espressa dalla Durham University per la morte di Rosie. "Era una studentessa del primo anno di Letteratura Inglese. Si era ambientata benissimo all'Università e al College e aveva molti amici. Era amata per la sua creatività, la sua energia, il suo amore per i libri, la poesia e i viaggi. Ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono rivolti alla famiglia e agli amici di Rosie e offriamo supporto a coloro che sono stati colpiti in questo momento estremamente difficile", si legge in un comunicato.