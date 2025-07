Trovata morta la 20enne Rosie Roche, cugina dei principi William e Harry: accanto al corpo una pistola

Una nipote dello zio della principessa Diana è stata trovata morta nella casa di famiglia a Norton, nel Wiltshire. Si tratta di Rosie Roche, aveva 20 anni: accanto al cadavere è stata trovata un'arma da fuoco. Stando alle prime informazioni, la ragazza stava preparando la valigia per una vacanza con gli amici ed è stata trovata senza vita lo scorso 14 luglio.

Dalla indagini, non ci sarebbero altre persone coinvolte nella tragedia. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, nessuna della famiglia reale avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione. Solo un portavoce della famiglia ha commentato: "Ci mancherà moltissimo". Il tribunale del Wiltshire e di Swindon avrebbero aperto un fascicolo per procedere con tutti gli accertamenti del caso. Ma chi era Rosie Roche?

Cugina di secondo grado dei principi William e Harry, Rosie Roche era nipote dello zio della principessa Diana. Il padre della ragazza è l’aristocratico Hugh Roche. La giovane studiava Letteratura Inglese all'Università di Durham. Alcune informazioni si apprendono dal suo necrologio, pubblicato sul giornale locale Yorkshire Post: "Roche Rosie Jeanne Burke. Morta lunedì 14 luglio 2025. Figlia adorata di Hugh e Pippa, sorella incredibile di Archie e Agatha, nipote di Derek e Rae Long". Si procederà con i funerali privati.

Non è l'unica morte degli ultimi anni che ha stravolto la famiglia reale. Nel febbraio del 2024 è stato trovato morto Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella, cugina di Harry e William. Anche in questo caso aveva un'arma da fuoco accanto: aveva infatti una grave ferita traumatica alla testa. Il medico legale aveva dichiarato che si era tolto la vita. Ora si procederà con tutti gli accertamenti del caso su quanto accaduto a Rosie Roche.