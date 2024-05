Kate Middleton continua le cure contro il cancro: “Nessun impegno pubblico senza via libera dei medici”

video suggerito

Dopo settimane di silenzio, Kensington Palace dà un importante aggiornamento sulle condizioni di Kate Middleton. La principessa del Galles, a cui è stato diagnosticato un cancro alla fine dello scorso mese di febbraio, come lei stessa ha annunciato con un video diffuso sui social, al momento resterà ancora lontano dagli impegni pubblici mentre continua il trattamento di chemioterapia preventiva che le è stato prescritto.

"Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico", ha dichiarato un portavoce di Palazzo in un raro messaggio. Viene comunque sottolineato il fatto che la moglie dell'erede al trono William segue a distanza le attività caritatevoli legate al suo patronato.

L'ultima volta che la principessa del Galles è stata vista insieme al marito è stato lo scorso Natale, prima dell'operazione all'addome a cui è stata sottoposta a metà gennaio alla London Clinic. Tuttavia, non sono stati aggiunti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della Middleton, nonostante molti giornali di gossip parlino di "situazione difficile" e "pesanti effetti collaterali" del trattamento.

Tra le priorità di Kate Middleton, sottolineano da Palazzo, ci sarebbe un progetto a favore della prima infanzia, che la principessa starebbe seguendo da remoto. Una fonte reale ha detto che la 42enne "è stata la forza trainante della task force imprenditoriale che sostiene il progetto. È stata tenuta aggiornata sin dall'inizio e non ha fatto mai mancare il suo supporto". Un'altra fonte a lei vicina ha dichiarato al Daily Mail: "Ne è entusiasta. Questa azione è molto importante per lei, è una priorità per il futuro".

Nei giorni scorsi sull'account X della coppia reale era stato condiviso un video riguardante il mondo dell'agricoltura e della salute mentale, altro tema a cui Kate e William stanno prestando molta attenzione.