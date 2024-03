Quando e perché Kate Middleton ha deciso di registrare il video in cui ha annunciato di avere un tumore Kate Middleton avrebbe deciso due settimane fa di registrare il video con l’annuncio della diagnosi di cancro per “proteggere i suoi figli”. Il motivo? Troppe speculazioni dopo la pubblicazione della foto “modificata” in occasione della Festa della Mamma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Kate Middleton ha deciso circa due settimane fa di raccontare al mondo la diagnosi di cancro che le era stata fatta alla fine del mese di febbraio. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la principessa del Galles ha voluto aspettare l'inizio della vacanze di Pasqua, e la conseguente pausa dagli studi dei figli George, Charlotte e Louis per rendere pubblica la notizia. Così ha scelto di registrare il video, pubblicato sui suoi canali social ufficiali venerdì scorso, a seguito delle speculazioni che hanno cominciato a circolare sul suo conto dopo il giorno della Festa della Mamma.

Lo scorso 11 marzo, infatti, proprio in occasione della Festa della Mamma, era stata pubblicata sui canali ufficiali di Kensington Palace una foto che ritraeva Kate sorridente con i tre figli. Dopo una serie di polemiche e dubbi avanzati dalle maggiori agenzie di stampa, è stata la stessa principessa ad ammettere che quella immagine era stata modificata. "Faccio editing come tutti", aveva scritto sui social, ma il danno ormai era fatto e sono subito partite una serie di speculazioni sulle sue condizioni di salute, di cui non si sapeva molto, a parte il fatto che a gennaio si era sottoposta ad un delicato intervento all'addome a Londra in cui dettagli non sono mai stati rivelati.

La foto pubblicata da Kate in occasione della festa della mamma.

Per mettere a tacere queste voci, e soprattutto per proteggere i suoi bambini dalle domande dei curiosi a scuola (tutti e tre frequentano la Lambrook School nel Berkshire), Kate Middleton ha così deciso di procedere alla realizzazione del video. Il testo del commovente annuncio, che ha fatto immediatamente il giro del mondo, è stato scritto dalla principessa in persona.

Maggiori dettagli sulla preparazione dell'annuncio di venerdì sono stati suggeriti nel programma Sunday With Laura Kuenssberg della BBC1. La giornalista Victoria Newton: "Mi risulta che la principessa abbia preso la decisione due settimane fa di fare questa dichiarazione pubblica. La cosa fondamentale per lei come madre è proteggere quei tre bambini. Non voleva che andassero a scuola, perché le chiedessero ancora più cose di quanto già accadessero. Il suo piano è sempre stato quello di aspettare fino all'ultimo giorno del trimestre così che George, Charlotte e Louis stessero a casa".