Le agenzie fotografiche rimuovono la prima foto di Kate Middleton dopo l'intervento: "Manipolata" Sono diverse le agenzie fotografiche britanniche che hanno rimosso la prima foto di Kate Middleton pubblicata da Kensington Palace dopo l'intervento chirurgico cui è stata sottoposta la futura regina perché lo scatto risulterebbe manipolato dalla fonte.

A cura di Stefania Rocco

La prima foto di Kate Middleton dopo l’intervento chirurgico all’addome pubblicata da Kensington Palace è finita al centro di un caso. Lo scatto è stato rimosso da alcune delle principali agenzie fotografiche britanniche perché risultato “manipolato dalla fonte”. La foto era stata pubblicata dall’Ansa e successivamente condivisa sulla pagina Instagram ufficiale del palazzo.

Perché la foto di Kate Middleton risulta manipolata

Diversi gli elementi che hanno indotto chi ha esaminato lo scatto a pensare che fosse stato alterato. La manica del maglione della piccola Charlotte, ad esempio, appare coperto ai margini da un elemento che non apparterrebbe al contesto. In secondo luogo, a destare curiosità sono i gradini presenti sullo sfondo la cui superficie appare alterata. Anche il maglione indossato dal piccolo Louis non sembra cadere in maniera simmetrica mentre una delle cerniere poste sul lato sinistro della giacca indossata da Kate appare alterata.

Le agenzie di stampa che hanno ritirato la foto: “La fonte sembra avere manipolato l’immagine”

Sono almeno tre le importanti agenzie di stampa che hanno deciso di rimuovere lo scatto dai propri archivi. L’Associated Press ha osservato che “ad un esame più attento sembra che la fonte abbia manipolato l’immagine”. L’Agence France-Presse ha invece specificato di avere ritirato l’immagine per “motivi editoriali”. “È emerso che questa foto pubblicata da Kensington Palace della principessa del Galles con i suoi figli era stata alterata e quindi è stata ritirata dai sistemi AFP”, si legge in una nota diramata dall’agenzia. Secondo Reuters, la manica del maglione indossato da Charlotte rappresenterebbe la più evidente prova di manipolazione. La stragrande maggioranza delle agenzie di stampa utilizza sofisticati software che stabiliscono quando un’immagine è stata ritoccata. L’uso di Photoshop è ammesso in maniera molto limitata, nella maggior parte dei casi esclusivamente per ritagliare le immagini e aumentare i contrasti di colore.