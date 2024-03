La prima foto di Kate Middleton dopo l’operazione è con i figli: “Grazie per il vostro sostegno” Kate Middleton sorridente con i tre figli, in un quadretto di famiglia scattato dal principe William. È questa la prima foto ufficiale della principessa di Galles dopo l’operazione all’addome a cui si è sottoposta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton ha pubblicato la prima foto ufficiale dopo l'intervento chirurgico all'addome, a cui si è sottoposta lo scorso gennaio. Sul profili ufficiali della famiglia, la principessa di Galles si mostra sorridente insieme ai suoi tre figli, in uno scatto che è stato realizzato dal principe William. "Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo sostegno negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una felice festa della mamma", ha scritto Kate Middleton, ringraziando tutti coloro che le sono stati accanto nell'ultimo periodo e augurando a tutte le mamme una ‘felice festa della mamma'. In Inghilterra la ricorrenza si celebra domenica 10 marzo, mentre in Italia sarà la seconda domenica di maggio.

Kate Middleton, la prima foto ufficiale dopo l'operazione

La principessa di Galles ha scelto una giornata speciale per tornare a mostrarsi ufficialmente sui social, la festa della mamma, che in Inghilterra si celebra il 10 marzo. Kate Middleton, in uno scatto pubblicato sui canali ufficiali della famiglia, appare sorridente mentre stringe tra le braccia i tre figli George, Charlotte e Louis. Dall'altra parte della camera, a scattare la foto, il principe William. "Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo sostegno negli ultimi due mesi", ha scritto la principessa, che solo qualche giorno fa era tornata a farsi vedere in pubblico. Nessun appuntamento formale, ma alcuni scatti ‘rubati' che la ritraevano vicino al Castello di Windsor, Residenza ufficiale del Sovrano del Regno Unito, mentre viaggiava a bordo di una auto guidata dalla madre Carole.

La foto di Re Carlo con la Regina Elisabetta per la Festa della mamma

Anche Re Carlo, in occasione della Festa della mamma inglese, ha voluto dedicare un pensiero alla scomparsa mamma, la regina Elisabetta, venuta a mancare nel settembre dello scorso anno. Sul profilo Facebook della famiglia reale è apparsa una foto in bianco e nero che lo ritrae mentre dà un affettuoso bacio alla mano della madre: "Auguro a tutte le Mamme, e a quelli a cui mancano le loro mamme, una serena festa della mamma".