Reinhold Messner: "Deluso dai miei figli, ho sbagliato a donare loro la mia eredità prima della morte" Una famiglia divisa da un'eredità lasciata in dote ai figli e alla moglie Diane Schumacher prima della morte. È quanto recrimina ai suoi eredi l'alpinista Reinhold Messner: "Sono deluso, nel momento in cui ho distribuito la mia eredità materiale ai figli e alla moglie, la famiglia si è spezzata".

A cura di Stefania Rocco

A pochi giorni dal momento in cui, con un’intervista rilasciata al sito tedesco Apotheken Umschau, Reinhold Messner si era lasciato andare a qualche recriminazione sul comportamento dei suoi figli, l’alpinista torna sull’argomento. “Sto partendo per la Georgia, giovedì sarò al Mestia International Short Mountain Film Festival per parlare dell’alpinismo tradizionale, affinché non muoia. Questo mi interessa, il resto serve solo ad alimentare polemiche sulle quali mi sono già espresso lungamente”, ha dichiarato il “re degli 8000 metri” al Corriere per poi tornare sull’argomento dell’eredità che tanto lo ha angustiato.

Reinhold Messner sull’eredità suddivisa tra i suoi figli

L’alpinista si appresta a festeggiare i suoi 80 anni insieme alla moglie 44enne Diane Schumacher, sposata nel 2021. L’eredità e le nozze celebrate qualche anno fa – insieme alla decisione di includere la moglie tra i beneficiari dei suoi lasciti – potrebbero essere all’origine delle frizioni con i figli. “Il nostro rapporto è teso. Uno dei miei errori più grandi è stato lasciar loro la maggior parte del mio patrimonio prima della mia morte. Non capiscono che è tutto un dono e non apprezzano il valore della mia generosità”, ha dichiarato Messner parlando dei suoi eredi: Làyla, nata del primo matrimonio con Nena Holguin; Magdalena Maria, Gesar Simon e Anna, nati invece del matrimonio con la seconda moglie Sabine Stehle. “I miei figli mi hanno deluso, io non ho ereditato nulla dai miei genitori e ne sono felice, non c’era altro che rispetto e gratitudine. Eravamo una grande famiglia, molti fratelli e sorelle, e ci siamo presi cura dei nostri genitori anche in età avanzata. Nel momento in cui ho distribuito la mia eredità materiale ai figli e alla moglie, la famiglia si è spezzata. Avevo quasi 75 anni. La domanda su chi avesse ricevuto di più era in primo piano nelle discussioni”, dichiara ancora l’alpinista senza nascondere il disappunto.

L’amore con Diane Schumacher: “Il mio punto di riferimento”

Messner parla con entusiasmo solo della storia d’amore con Diane Schumacher, la compagna più giovane di circa 40 anni sposata nel 2021: “Mi ha chiesto di fare un selfie e abbiamo iniziato a parlare. Il giorno dopo l’ho chiamata e le ho detto che avremmo cenato insieme. Le ho detto fin dall’inizio cosa stava facendo, cosa doveva sapere su di me e sulla mia vita. Sono molto fortunato ad avere una donna affascinante al mio fianco in età avanzata. E la seconda grande fortuna è che lei ha imparato quello che io non so, e che siamo complementari. È l’unica che può portare avanti la mia eredità spirituale in futuro, è lei il mio punto di riferimento”.