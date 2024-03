Kate Middleton riappare per la prima volta dopo l’operazione Kate Middleton è stata avvistata lunedì vicino al Castello di Windsor, per la prima volta dopo l’operazione chirurgica all’addome. Nessun appuntamento formale o pubblico, la principessa del Galles viaggiava come semplice passeggera in un’auto guidata da sua madre Carole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton è riapparsa oggi per la prima volta dopo l'operazione chirurgica all'addome a cui era stata sottoposta a inizio anno. Nessun appuntamento formale o pubblico, però, la principessa del Galles è stata avvistata lunedì vicino al Castello di Windsor, Residenza ufficiale del Sovrano del Regno Unito, mentre viaggiava come semplice passeggera in un'auto guidata da sua madre Carole.

Le due donne sono state fotografate mentre viaggiavano lungo una strada periferica attorno al castello mantenendo un basso profilo e cioè senza nessun tipo di scorta o guardia di sicurezza. Nelle foto, rese pubbliche dal portale Tmz, Kate indossa degli occhiali da sole ed è seduta sul sedile passeggero anteriore di una grossa vettura al cui interno non vi era nessun altro a parte lei e la madre. Le foto sono state scattate poco prima delle 9, quando probabilmente madre e la figlia stavano tornando dalla scuola.

Lo scatto arriva al culmine di settimane piene di speculazioni e illazioni su dove si trovasse s sul suo stato di salute visto che Kate Middleton non appariva in pubblico da Natale. La Casa Reale britannica ha spiegato però che "Kensington Palace ha chiarito a gennaio le tempistiche del recupero della principessa e che verranno forniti solo aggiornamenti significativi".

Proprio fonti di Palazzo però erano state costrette a intervenire la scorsa settimana rassicurando che “Kate Middleton sta bene”, dopo che il principe William aveva disertato all’ultimo minuto una cerimonia commemorativa in ricordo del suo padrino, Costantino di Grecia, scomparso l’anno scorso, al Castello di Windsor.

Secondo quanto previsto e comunicato dal palaso Reale, Kate Middleton tornerà ai suoi impegni non prima di Pasqua dopo le due settimane di ricovero ospedaliero seguite all'intervento all'addome. Dopo le dimissioni dalla London Clinic a gennaio, era tornata all'Adelaide Cottage a Windsor per ritrovare William e i figli. Fino alle foto di oggi, in macchina con la mamma. La Casa Reale ha anche rassicurato il pubblico sul fatto che stava facendo progressi nella guarigione ma la principessa del Galles per non è ancora tornata a mostrarsi in pubblico. “Solo una ristretta cerchia di persone sa cosa sta succedendo”, ha rivelato un ex assistente di Kensington Palace: aggiungendo: "Chiunque si aspetti che il palazzo inizi improvvisamente a fornire lunghi aggiornamenti su Kate rimarrà deluso. Lo scopo principale del suo isolamento è quello di proteggere la sua privacy".