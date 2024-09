video suggerito

Mamma di 34 anni muore dopo intervento ai glutei, è la prima nel Regno Unito: lascia 5 figli Alice Webb, 34enne mamma di 5 figli, è morta lunedì scorso al Gloucestershire Royal Hospital dopo essersi sentita male a seguito di una operazione di lifting brasiliano dei glutei (BBL). È il primo decesso collegato a questo tipo di procedura nel Regno Unito. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Una donna di 34 anni, Alice Webb, è morta lunedì scorso al Gloucestershire Royal Hospital dopo essersi sentita male a seguito di una operazione di lifting brasiliano dei glutei (BBL). È il primo decesso nel Regno Unito dopo questa procedura. La polizia del Gloucestershire ha confermato di aver avviato un'indagine sul decesso della donna, che lascia cinque figli, e ha arrestato due persone con l'accusa di omicidio colposo, tra cui il medico che ha effettuato l'intervento.

Alice, come riporta la BBC, era un'estetista di Wotton-under-Edge, nel Gloucestershire. La figlia più grande ha 15 anni, il più piccolo 7. Secondo quanto ricostruito dalla polizia del Gloucestershire, sono stai chiamati i soccorsi lo scorso 23 settembre dopo che la donna si era sentita male "a seguito di un sospetto intervento di chirurgia estetica". Trasferita al Gloucestershire Royal Hospital, ne è stato dichiarato il decesso la mattina seguente. "È in corso un'indagine, guidata dal Major Crime Investigation Team. Le due persone che erano state arrestate sono state rilasciate su cauzione della polizia", hanno aggiunto gli agenti.

Il marito della vittima, in un lungo post su Facebook, ha scritto: "Voglio ringraziare di cuore tutti i familiari e gli amici che sono stati qui per noi nel momento del bisogno, compresi tutti i messaggi gentili inviati ai miei figli e a me. Non voglio che vengano sollevate domande inutili ai nostri cinque bambini, quindi fate molta attenzione a ciò che dite".

Il BBL è un tipo di trattamento progettato per rendere i glutei più grandi e più arrotondati e prevede l'iniezione di grasso o filler dermico nei glutei per modificarne le dimensioni o la forma. Sebbene i BBL non chirurgici non siano illegali nel Regno Unito, l'anno scorso il consiglio comunale di Wolverhampton ha impedito a un'azienda di eseguire la procedura dopo aver identificato i rischi associati, tra cui coaguli di sangue, sepsi e la potenziale di morte dei tessuti corporei.

Secondo un rapporto di Save Face, il registro nazionale di professionisti accreditati che offrono trattamenti estetici non chirurgici, pubblicato a luglio, c'è stato un "allarmante aumento del numero di reclami dei pazienti relativi" alla procedura di lifting brasiliano dei glutei. Secondo il dossier, più della metà ha avuto come conseguenza dell'operazione gravi complicazioni, tra cui sepsi, ascessi e infezioni. "Senza un intervento urgente, temiamo che sarà solo questione di tempo prima che ci siano vittime", si legge nel documento, aggiungendo: "Chiediamo al governo di adottare misure immediate per vietare queste procedure e garantire la sicurezza pubblica".