"Sei indemoniata", immobilizza la figlia di 5 anni e le strappa i denti: mamma arrestata in Usa La donna è riuscita a strappare due denti anteriori inferiori della figlioletta prima dell'intervento di altri parenti. "Aveva una croce e urlava che la bambina aveva un demone dentro di sé" hanno racontato i testimoni.

A cura di Antonio Palma

Una madre quarantenne è stata arrestata dalla polizia nel West Virginia, in Usa, con l'accusa di aver aggredito la figlia di 5 anni all'interno della casa di famiglia strappandole due denti. Secondo l'accusa, Rebecca Lee Bailey avrebbe bloccato e immobilizzato la bambina nell'abitazione in cui vivevano a Lester, iniziando a strapparle i denti prima dell'intervento di un altro familiare che l'ha fermata e chiamato la polizia.

Secondo l'ufficio dello sceriffo di Raleigh, gli agenti sono intervenuti sul posto in seguito a una chiamata che segnalava un possibile abuso su minore in un'abitazione della cittadina del West Virginia meridionale. Davanti a loro la scena della minore in lacrime accudita da una familiare che ha rivelato quanto accaduto poco prima.

"Attraverso le indagini, è stato accertato che la sospettata, Rebecca Bailey, avrebbe immobilizzato la figlia di 5 anni e tentato di strapparle i denti", ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo, aggiungendo: "La sospettata ha effettivamente strappato due denti anteriori inferiori della vittima prima dell'intervento di altri parenti".

Un'aggressione tanto brutale quanto assurda confermata da un testimone che ha riferito alle autorità che, mentre aggrediva la figlia, la donna "urlava che la bambina aveva un demone dentro di sé". Il testimone ha aggiunto che durante l'aggressione alla minore la quarantene teneva in mano una croce. Fortunatamente, un altro familiare presente in casa è stato svegliato dalle urla ed è riuscito a intervenire rapidamente evitando altre conseguenze alla bambina prima di contattare le forze dell'ordine.

La donna è stata subito arrestata e accusata di abusi su minori con conseguenti lesioni e quindi trasferita al carcere regionale. Nel frattempo, i Servizi di Protezione dell'Infanzia e il Servizio Medico d'Emergenza sono stati inviati presso l'abitazione per "garantire che il bambino ricevesse assistenza medica e fosse collocato in un ambiente sicuro". La bambina di 5 anni è stato successivamente affidata alla custodia di un "familiare responsabile", ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo.