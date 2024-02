“Kate Middleton sta bene”: rassicurazioni da Palazzo dopo l’assenza del principe William a Windsor Fonti di Palazzo hanno rassicurato che “Kate Middleton sta bene”, dopo che ieri il principe William aveva disertato all’ultimo minuto una cerimonia commemorativa in ricordo del suo padrino, Costantino di Grecia, scomparso l’anno scorso, al Castello di Windsor. Ma il giallo resta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Kate Middleton sta bene". Fonti di Palazzo sono intervenute sui giornali inglesi per rassicurare Regno Unito e resto del mondo sulle condizioni di salute della Principessa del Galles, che continua la riabilitazione dopo il delicato intervento all'addome a cui era stata sottoposta nelle scorse settimane.

La precisazione è arrivata dopo che nelle scorse ore il principe William aveva disertato all'ultimo minuto un evento pubblico a Windsor, una cerimonia commemorativa per Costantino di Grecia, scomparso l'anno scorso, cugino di secondo grado di Carlo III e padrino proprio di William. Perché? Per "motivi personali", è stato comunicato. Ma le ragioni dell'assenza improvvisa dell'erede al trono inglese non sono stati specificati, alimentando le preoccupazioni sulla salute della moglie.

Il principe avrebbe dovuto leggere un passo dell'Apocalisse (21:1-7), una lettura popolare per i funerali che inizia con "Allora vidi un nuovo cielo e una nuova terra".

Alla cerimonia di ieri a Windsor era invece presente la Regina Camilla, mentre Re Carlo III pure continua le cure dopo la diagnosi di cancro, accompagnata da altri membri della famiglia reale, tra cui il principe Andrea e Sarah Ferguson. Anche il sovrano era ieri al Castello di Windsor all'inizio della giornata ma se n'è andato prima dell'inizio della funzione ed è stato successivamente fotografato mentre veniva portato a Clarence House, la sua residenza londinese.

L'ultima apparizione pubblica di William invece è stata ai Bafta Awards il 18 febbraio, mentre Kate non si vede da Natale a Sandringham. La principessa rimarrà lontana dagli impegni reali ufficiali fino a dopo Pasqua per permetterle di riprendersi al meglio dopo l'operazione top secret all'addome.

Quest'anno si è assistito a un'improvvisa carenza di reali in prima linea dopo che Carlo e Kate sono stati entrambi ricoverati in ospedale nello stesso periodo il mese scorso. I problemi di salute della famiglia hanno lasciato William a farsi carico di gran parte del peso dei doveri pubblici, sostenendo allo stesso tempo Kate e aiutandola a prendersi cura dei loro tre figli George, Charlotte e Louis.