Kate Middleton chiede scusa per la foto modificata: "Faccio editing come tutti" Dopo il clamore per la foto "modificata" è stata la stessa Kate Middleton a parlare e chiedere scusa: "Anche io mi cimento con l'editing di tanto in tanto, non volevo creare confusione".

Dopo il clamore per la foto "modificata" è stata la stessa Kate Middleton a parlarne, confermando che la foto è stata ritoccata proprio da lei in persona. Questa mattina, a sorpresa, si legge sugli account ufficiali della famiglia reale che "come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto sperimento l'editing". Per questo, la futura regina esprime "sincere scuse per la confusione creata".

Le scuse di Kate Middleton

Kate Middleton, firmandosi C (ovvero Catherine, come vuole essere chiamata), ha precisato di non aver fatto di proposito questa modifica, ovvero di non aver voluto creare apposta questa "confusione" per lo scatto che è stato condiviso nella giornata di ieri, dove in Gran Bretagna si festeggia la festa della mamma. Ecco il post completo:

Come molti fotografi amatoriali, di tanto in tanto sperimento con l'editing. Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano trascorso una felice festa della mamma. C

La manipolazione della foto: quali elementi hanno portato a credere che fosse modificata

Nella giornata di ieri, ovvero il giorno della Festa della Mamma per gli inglesi, i reali avevano deciso di pubblicare la prima immagine di Kate Middleton dopo l'intervento all'addome. Lo scatto la vede attorniata dai figli George, Charlotte e Louis ma le agenzie di stampa hanno subito notato delle incongurenze e secondo le linee ufficiali delle agenzie di stampa, da Getty ad Associated Press, le foto modificate o alterate non possono essere distribuite. Così lo scatto è stato ritirato. Tra gli elementi decisivi la manica del maglione di Charlotte, i gradini sullo sfondo la cui superficie appare alterata e il maglione indossato dal piccolo Louis che non sembra cadere in maniera simmetrica. In ultimo, una delle cerniere poste sul lato sinistro della giacca indossata da Kate appare alterata.