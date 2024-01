Kate Middleton torna a casa dopo l’intervento addominale: è a Windsor, riposo assoluto fino a Pasqua Dopo le dimissioni dalla London Clinic in seguito all’operazione all’addome, Kate Middleton resterà a riposo e lontano dagli eventi pubblici fino a Pasqua nell’Adelaide Cottage nel Windsor Great Park insieme al marito William e ai tre figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È iniziato ieri con le dimissioni dalla London Clinic, dove è rimasta ricoverata per più di 10 giorni, il lungo percorso di guarigione di Kate Middleton. La Principessa de Galles, che ha subito un delicato intervento addominale, resterà ora a Windsor per qualche settimana. Confermata l'indiscrezione secondo cui sarà lontana dagli impegni pubblici almeno fino a Pasqua anche se potrebbe lavorare da remoto.

All'Adelaide Cottage nel Windsor Great Park, Kate, 42 anni, ha trovato ad accoglierla il marito William e i tre figli, George, Charlotte e Louis. La famiglia reale si è trasferita qui nel 2022 dopo aver lasciato Londra insieme al personale, inclusa la fedele tata Maria Teresa Turrion Borrallo.

Anche se gli addetti ai lavori di Kensington Palace hanno detto che è desiderosa di tornare al lavoro "il più presto possibile", non tutto tornerà ancora alla normalità per la principessa.

Anche per l'erede al trono inglese sarà un periodo lontano dagli impegni pubblici per assistere la moglie e assolvere alle sue responsabilità genitoriali. È stato anche annullato un viaggio in Italia previsto per marzo della coppia.

Entrambi hanno ringraziato i cittadini per il loro supporto. "La principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall'intervento chirurgico. Sta facendo buoni progressi. Il Principe e la Principessa desiderano ringraziare enormemente l'intero team della London Clinic, in particolare il personale infermieristico dedicato, per le cure fornite e sono grati per gli auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo", fa sapere un portavoce reale.

Il principe William e la principessa Kate

I dettagli delle condizioni di Kate non sono stati rivelati, ma il Palazzo aveva precedentemente affermato che non era correlato al cancro e che la Middleton desiderava che le sue informazioni mediche personali rimanessero private.

Intanto, anche il Re Carlo III è stato dimesso ieri sempre dalla London Clinic dopo un intervento programmato alla prostata. Insieme alla Regina Camilla, ha lasciato l'ospedale e resterà per qualche giorno a riposo.