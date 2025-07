Incendio in casa a Torino, il video dei passanti che si arrampicano sulla finestra e salvano l’anziana L’incendio nel primo pomeriggio di mercoledì. Fondamentale per salvare la donna l’intervento di alcuni passanti che, nonostante fumo e fiamme, si sono arrampicati fino alla finestra che si affaccia sulla strada portando in salvo l’anziana bloccata in casa. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi e salvataggio decisivo a Torino quando un improvviso incendio in casa ha messo a rischio la vita di un'anziana donna in un appartamento di un palazzo in corso Giulio Cesare. Fondamentale l'intervento di alcuni passanti che, nonostante fumo e fiamme, si sono arrampicati fino alla finestra che si affaccia sulla strada portando in salvo la donna bloccata.

L'allarme intorno alle 15.30 quando il rogo improvviso ha fatto alzare una colonna di denso fumo nero ben visibile dalla strada, a pochi passi dal centro di Torino. Non appena hanno visto uscire il fumo dall’appartamento, in tre hanno cercato di raggiungere la signora. Uno è entrato dalla finestra passando dal negozio sottostante mentre altri due hanno cercato di sfondare la porta.

Il primo giovane ha provato a soccorrere l'anziana da solo ma non riusciva a portare fuori la donna. Gli altri due sono riusciti a sfondare la porta di casa e a dargli una mano per trascinarla fuori. Un intervento tempestivo che si è rivelato decisivo in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Quando i vigili del fuoco sono accorsi, infatti, il fumo aveva invaso completamente la casa ed è stato necessario usare gli autorespiratori per poter accedere. Quando i pompieri sono entrati, fortunatamente nell'appartamento non vi era più nessuno.

La donna era stata portata fuori a braccia dai tre salvatori. "Quando siamo entrati nell'appartamento abbiamo trovato la signora a terra, non si muoveva ma era viva. Le fiamme stavano salendo e allora l'abbiamo portata fuori dall'appartamento" hanno raccontato due di loro a La Stampa. "Abbiamo sfondato la porta e abbiamo fatto uscire la signora. Abbiamo cercato di spegnere l'incendio con un estintore, ma c'era troppo fumo. L'importante è stato riuscire a far uscire la signora" ha rivelato l'altro a Torino Today.

Per permettere l'intervento dei soccorritori con autoscala, chiusa la strada e interrotte le linee bus e tram. Alla fine il rogo è stato spento e tre persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti medici per aver inalato il fumo, tra cui anche la donna salvata. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.