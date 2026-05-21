Torino, scippatore in monopattino strappa la collanina a una donna anziana: incastrato dai video

La Polizia di Stato ha denunciato un 59enne italiano per uno scippo con strappo ai danni di un’anziana. Decisive le immagini delle telecamere e una perquisizione.

Lo scippo in monopattino a Torino

Uno scippatore in monopattino ha strappato la collanina a una donna anziana. È successo lo scorso aprile a Torino, in Corso Galileo Ferraris, e tutta l'azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel tratto di strada.

Le immagini mostrano una scena surreale: due donne anziane stanno camminando tranquillamente in strada e nella direzione opposta arriva un uomo che porta a mano un monopattino. Questo si avvicina alla prima donna e con forza le strappa la collanina e la strattona.

La seconda appena si accorge di quello che sta succedendo abbandona immediatamente il bastone con cui si stava aiutando fino a poco prima e si avventa sullo scippatore. La donna cerca di trattenerlo ma non c'è modo: l'uomo si allontana in sella al monopattino con la collanina stretta tra le mani. Lei lo insegue ancora qualche passo prima di essere fermata dall'amica e abbandonare il suo proposito, riprendendo il bastone da terra.

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La sua fuga dell'uomo però non è destinata a durare a lungo: il suo viso è stato chiaramente ripreso in video e la Polizia di Stato non ci ha messo molto a risalire alla sua identità. Gli agenti del Commissariato di San Secondo lo hanno quindi identificato. Si tratta di un 59enne di nazionalità italiana domiciliato nella zona del Torinese.

Durante la perquisizione nella sua abitazione, i poliziotti hanno trovato gli stessi abiti indossati il giorno del furto e hanno quindi proceduto a denunciarlo per il furto con strappo commesso ai danni dell'anziana.