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Incendio nella notte in una casa a a Cessalto (Teviso): morta una donna, il marito riesce a salvarsi

Il rogo a Cessalto, in provincia di Treviso, all’interno di un’abitazione di via Bidoggia. Per cause ancora da accertare un incendio ha interessato inizialmente la cucina e poi il resto della casa, dove vivevano marito e moglie.
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A cura di Davide Falcioni
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Un grave incidente domestico si è verificato all'alba di oggi a Cessalto, in provincia di Treviso, all'interno di un'abitazione di via Bidoggia. Per cause ancora da accertare un incendio ha interessato inizialmente la cucina e poi il resto della casa, dove vivevano marito e moglie.

L’uomo è riuscito a mettersi in salvo mentre la donna è morta nel suo letto, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre da Treviso, Motta di Livenza, San Donà e Conegliano. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sta procedendo la locale stazione dei carabinieri. L’uomo è intossicato ma non grave.

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