video suggerito

Il vento sbatte la porta e il bimbo di un anno resta chiuso in casa da solo, salvato dai carabinieri Un bimbo di un anno è rimasto chiuso in casa a Lecce dopo che il vento ha sbattuto la porta dell’abitazione nella quale era in vacanza con il papà, un 38enne francese. La porta è rimasta bloccata e si è reso necessario l’intervento dei carabinieri. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È rimasto chiuso nella casa di Santa Maria al Bagno, marina di Nardò, dove era in vacanza con la famiglia. Il bimbo di appena un anno è stato salvato dai carabinieri dopo che un improvviso colpo di vento ha fatto chiudere improvvisamente la porta della casa delle vacanze dove si trovava, non permettendo al padre, un 38enne francese, di recuperare il figlioletto rimasto solo in camera da letto.

L'uomo ha allertato il 112 chiedendo aiuto e i carabinieri sono intervenuti forzando una finestra basculante del bagno, riuscendo a entrare nell'abitazione. Il bimbo è stato quindi affidato al padre dopo essere stato salvato dalle forze dell'ordine. Il papà del minore ha ringraziato i carabinieri e ha potuto riabbracciare il piccolo.

L'intervento per salvare il piccolo è durato circa 30 minuti e non ha avuto particolari complicazioni. I carabinieri sono riusciti a portare il bambino fuori casa in poco tempo e lo hanno trovato in buone condizioni di salute.

Solo un po' di paura per il minore, che ha iniziato a piangere quando, spaventato dal rumore della porta, si è svegliato trovandosi in casa da solo. Il papà del piccolo, sentendo il suo pianto, è andato in comprensibili agitazione e il suo stato di irrequietezza ha agitato ulteriormente il bambino.

Dopo l'intervento dei carabinieri, il minore ha potuto riabbracciare il padre e si è subito calmato. L'intervento dei carabinieri ha permesso al piccolo di ricongiungersi con il familiare per dare seguito alla loro giornata di vacanza.

Il 38enne e il suo figlioletto, infatti, erano arrivati a Lecce per le vacanze al mare insieme al resto della famiglia. Al momento dei fatti, l'uomo era in casa da solo con il figlio ed era uscito pochi istanti prima che la porta si chiudesse, lasciandolo di fatto bloccato fuori dall'abitazione per diverso tempo fino all'intervento dei militari.