Kate Middleton, ultime notizie: “William orgoglioso della sua forza. Il discorso sul cancro? Lo ha scritto da sola” Il Principe William è “orgoglio del coraggio e della forza” di Kate Middleton e “sbalordito” da come la moglie sta affrontando questo momento difficile. Lo assicura una fonte. Quanto al discorso con cui la Principessa di Galles ha annunciato il cancro dichiara: “Lo ha scritto da sola, velocemente, per mettere a tacere i pettegolezzi sul suo conto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kate Middleton, principessa di Galles, ha annunciato con un video pubblicato sui social di avere il cancro. Il Principe William è stato aspramente criticato perché non era al suo fianco durante l'annuncio. Ennesima sterile polemica che si abbatte sulla famiglia reale. In queste ore, un caro amico del principe ha fatto sapere a The Sunday Times, che la vicinanza di William alla moglie Kate è assoluta.

William vicino a Kate mentre affronta il cancro

Il Principe William ha condiviso la scelta della Principessa Kate di parlare pubblicamente del cancro e della terapia a cui si sottoporrà:

È estremamente orgoglioso del suo coraggio e della sua forza. Parlare della malattia è stata una decisione della principessa, ma lui non era dispiaciuto della cosa, le ha dato pieno sostegno.

The Telegraph riporta le parole di un'altra fonte vicina alla coppia, che sostiene che non solo William sia orgoglioso della forza dimostrata dalla moglie Kate, ma anche "sbalordito" da come ha affrontato la malattia sin dall'intervento all'addome: "È estremamente orgoglioso della moglie, per il coraggio dimostrato non solo questa settimana, ma sin da quando è stata operata lo scorso gennaio". William spera che ora venga rispettata la privacy della sua famiglia, perché Kate possa avere la serenità per affrontare la terapia. Un comunicato diramato da Kensington Palace, tuttavia, fa sapere che la coppia è commossa dall'affetto ricevuto:

Il principe e la principessa sono enormemente commossi dai messaggi gentili ricevuti da persone provenienti da tutto il mondo come risposta a Sua Altezza Reale. Sono commossi dal calore e dal sostegno ricevuti e grati per la comprensione per la loro richiesta di privacy.

La Principessa di Galles ha scritto il suo discorso da sola

Un amico del Principe e della Principessa di Galles ha fatto sapere a The Sunday Times che Kate Middleton ha scritto da sola il discorso in cui annunciava di avere il cancro: "Lo ha fatto velocemente, nel tentativo di reprimere ulteriori pettegolezzi e speculazioni sulla sua salute". La fonte ha anche spiegato che lo scopo della principessa Kate non era solo quello di mettere fine al gossip sul suo conto:

Non si tratta solo dei pettegolezzi delle ultime settimane, sebbene siano stati spiacevoli. Sentiva di doverlo fare per ciò che lei rappresenta. È un personaggio pubblico e sentiva di avere una responsabilità. Ha scritto ogni parola da sola, lo ha fatto rapidamente.

Infine, la fonte ha fatto sapere che Kate Middleton ha preferito fare un video anziché un comunicato perché lo considerava un modo più rassicurante di dare la notizia della sua malattia.