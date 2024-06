William e re Carlo, la dedica del principe al papà con una foto prima che nascesse Harry

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Il principe William ha pubblicato una foto di lui e suo padre, re Carlo, mentre giocano a calcio in occasione della festa del papà. Nella fotografia, che è stata postata sulle pagine social del duca di Cambridge, l'allora giovanissimo principe sorride mentre lui e il futuro monarca si trovano in giardino.

Lo scatto dei due futuri re fu risale al 12 giugno 1984 nei giardini di Kensington Palace. Si tratta proprio dell'anno in cui sarebbe nato Harry, futuro duca del Sussex e motivo di tribolazioni familiari negli ultimi anni a causa della sua decisione di scindere il proprio destino da quello della famiglia reale. Una scelta che ha inevitabilmente inciso anche sui rapporti tra William e Harry, che invece erano sempre apparsi in armonia tra loro. Mentre uno ha appunto abbandonato le sorti familiari, l'altro, il primogenito, è destinato a succedere proprio al padre in qualità di sovrano.

L'inizio degli Europei per l'Inghilterra

Oltre a celebrare la Festa del Papà, l'immagine a tema calcistico è molto probabilmente un omaggio alla partita di apertura dell'Inghilterra agli Europei, che andrà in scena proprio il 16 giugno, giorno del Father's Day. Per la nazionale dei Tre Leoni quella di Euro 2024 rappresenta un'occasione di riscatto dopo la delusione del 2021, quando la squadra fu sconfitta in casa propria, nello stadio di Wmbley, dalla nazionale azzurra guidata da Roberto Macini. Nel primo impegno l'Inghilterra sfiderà la Serbia.

Il ritorno in pubblico di Kate Middleton

Allo stesso tempo va ricordato che nelle scorse ore la famiglia ha celebrato un momento importante, visto che c'è stata la prima apparizione in pubblico di Kate Middleton dopo l'annuncio della diagnosi di cancro. Con lei e suo marito c'erano anche i loro tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, il più giovane dei quali non è estraneo ai riflettori di tali eventi.